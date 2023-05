Górnicza firma wydała miliony na nowoczesny sprzęt dla ratowników górniczych

Od 2020 roku Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) wydała ponad 18 milionów złotych na sprzęt ratowniczy. Rekordowy był rok 2022, kiedy na zakup sprzętu wydano ponad 7 milionów złotych.

W pierwszym kwartale 2023 roku na sprzęt dla ratowników górniczych w JSW wydano już 1,2 mln złotych i na tym nie koniec.

Od końca 2022 roku ratownicy testują w różnych konfiguracjach i warunkach, nowy, mniejszy i lżejszy nadciśnieniowy aparat tlenowy (ratowniczy).

W aparacie tym powietrze jest chłodzone i wzbogacane stałym poziomem tlenu, co ma istotne znaczenie przy prowadzeniu akcji w warunkach tzw. mikroklimatu. Jeśli aparat uzyska pozytywną opinię ratowników spółka rozpocznie proces ich zakupu.

Kierownicy akcji ratowniczych mają do dyspozycji sprzęt znajdujący się w Centralnym Magazynie Ratowniczym

Kierownicy akcji ratowniczych mają do dyspozycji sprzęt znajdujący się w Centralnym Magazynie Ratowniczym, który został utworzony w 2019 roku w Ruchu Zofiówka. Jak wskazuje JSW, w magazynie znajduje się specjalistyczny sprzęt, narzędzia i materiały, które w każdej chwili mogą zostać wykorzystane podczas akcji ratowniczej w każdej z kopalń spółki.

W magazynie do dyspozycji ratowników są m.in. urządzenia łączności ratowniczej, systemy lokalizacji zaginionych, kamery termowizyjne, urządzenia wentylacyjne, specjalistyczne wysokowydajne agregaty i pompy do wytwarzania piany, przetłaczania klejów, wypełniania korków podsadzkowych. Magazyn wyposażony jest również w sprzęt do prowadzenia akcji zawałowych np. podnośniki pneumatyczne, zestawy poduszek wysokociśnieniowych wraz z osprzętem, przecinarki, obudowy ratownicze.

Znajduje się tam również przenośnik ratowniczy zaprojektowany i wykonany przez Jastrzębskie Zakłady Remontowe i wiele innych specjalistycznych urządzeń, narzędzi i materiałów niezbędnych dla prowadzenia wszystkich rodzajów akcji ratowniczych. W Centralnym Magazynie Ratowniczym zastępy ratownicze z kopalń zapoznają się z budową i działaniem urządzeń i sprzętu, co ma niebagatelne znaczenie przy prowadzeniu akcji ratowniczej. W Centralnym Magazynie Ratowniczym znajduje się w sumie 468 urządzeń potrzebnych w akcjach ratowniczych.

JSW na bieżąco dba również o wyposażenie Kopalnianych Stacji Ratownictwa Górniczego

Oprócz tego JSW na bieżąco dba o wyposażenie Kopalnianych Stacji Ratownictwa Górniczego. Jest to głównie sprzęt używany przez ratowników np. łączność ratownicza - również bezprzewodowa, przyrządy pomiarowe i kontrolne, w szczególności analizatory gazów, mierniki stężeń gazów, termometry, pirometry, kamery termowizyjne.

Sprzęt ochrony układu oddechowego np. aparaty tlenowe ewakuacyjne, urządzenia testujące szczelność aparatów. Sprzęt do prowadzenia akcji zawałowych i pożarowych oraz prac profilaktycznych. W ostatnim roku zakupiono również dużo sprzętu dla wyposażenia tworzonych w KWK Budryk specjalistycznych zastępów ratowniczych-alpinistycznych do prac ratowniczych prowadzonych w wyrobiskach pionowych lub o dużym nachyleniu.

Zastępy specjalistyczne alpinistyczne wchodzą również w skład drużyny w Ruchu Zofiówka oraz drużyny w KWK Pniówek. W ubiegłym roku ratownicy wzięli udział w obozie szkoleniowo-kondycyjnym w Tatrzańskim Parku Narodowym, podczas którego odbyli wspólne ćwiczenia z ratownikami Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego.

Jastrzębska Spółka Węglowa zaznacza też, że nie oszczędza również środków na sfinansowanie różnego rodzaju kursów dedykowanych ratownikom, przykładowo kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej ukończyło 571 ratowników. Kursy podstawowe dla ratowników, mechaników sprzętu, kandydatów członków specjalistycznych zastępów do prac ratowniczych z użyciem technik alpinistycznych. Kursy dla kierowników akcji, kierowników sztabu akcji, kierowników baz ratowniczych, kursy dla osób kontrolujących przyrządy pomiarowe służące do pomiarów parametrów atmosfery kopalnianej, kursy dla osób obsługujących sprzęt służący do prowadzenia profilaktyki pożarowej i wiele innych kursów okresowo powtarzanych.

Spółka nie szczędzi środków na wyposażenie ratowników w najnowocześniejszy sprzęt

- Wyposażenie ratowników w najnowocześniejszy sprzęt, który ma wpływ na bezpieczeństwo i komfort pracy ratowników biorących udział w akcjach ratowniczych, to dla nas priorytet - podkreśla Tomasz Cudny, prezes zarządu JSW.

- Nie szczędzimy na to środków. Bez wątpienia nowoczesne wyposażenie ratownika przekłada się na sprawnie prowadzoną akcję ratowniczą. Chcielibyśmy zakupić jeszcze więcej nowoczesnego sprzętu, ale musimy pamiętać o tym, że od momentu pojawienia się nowych urządzeń na rynku, muszą one zostać przetestowane, co trwa długie miesiące i często okazuje się, że nie spełniają oczekiwań ratowników. Zdarza się, że starsze konstrukcje urządzeń długimi latami są niezastąpione, tak jest między innymi z aparatami tlenowymi regeneracyjnymi. Staramy się o to, aby nasi ratownicy byli wyposażeni w najlepszy sprzęt - dodaje Tomasz Cudny.

Grupa kapitałowa JSW jest największym producentem węgla koksowego hard w Unii Europejskiej i jednym z wiodących producentów koksu używanego do wytopu stali. Produkcja i sprzedaż węgla koksowego oraz produkcja, sprzedaż koksu i węglopochodnych stanowią podstawową działalność grupy JSW.