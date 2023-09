Górnicza hałda zagrała w filmie. Jego prapremiera będzie niezwykła

Powstał film w reżyserii Piotra Biedronia „W nich cała nadzieja”, który kręcono na hałdzie Skalny należącej do kopalni Bolesław Śmiały w Łaziskach Górnych.

Produkcja filmowa „W nich cała nadzieja” została zaprezentowana w Konkursie Filmów Mikrobudżetowych Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, który odbywa się od 18 do 23 września.

Obraz kreuje postapokaliptyczną wizję świata.

Premiera zaplanowana jest na 24 listopada, wcześniej odbędzie się pokaz filmu na łaziskiej hałdzie.

Film „W nich cała nadzieja” porusza temat przyszłości świata w obliczu globalnych katastrof i rozwijającej się technologii. W postapokaliptycznej rzeczywistości Ewa (Magdalena Wieczorek) walczy o przetrwanie i zmaga się z dotkliwą samotnością. Jednak prawdziwy dramat zaczyna się̨, gdy wchodzi w konflikt ze swoim jedynym towarzyszem Robotem (Jacek Beler). Rozgrywa się wówczas prawdziwa walka o życie z maszyną wyposażoną w sztuczną inteligencję, która dla Ewy, okazuje się większym zagrożeniem niż otaczający świat.

Zdjęcia na hałdzie realizowane były przez 9 dni, ale filmowcy wspominają, że praca trwała dzień i noc

Zdjęcia na hałdzie Skalny w Łaziskach Górnych realizowane były przez 9 dni, natomiast filmowcy wspominają, że praca trwała dzień i noc.

- Zanim trafiliśmy na hałdę w Łaziskach, to zwiedziliśmy wiele takich obiektów. Jednak by można było zrealizować zdjęcia, musiała to być hałda zrekultywowana. Hałda w Łaziskach spełniała ten warunek. Wsparcia udzieliła nam Polska Grupa Górnicza. Od samego początku współpraca z dyrektorem kopalni Bolesław Śmiały układała się doskonale, mogliśmy liczyć na jego pomoc - zaznacza producent wykonawczy filmu Leszek Iwaniak, cytowany na stronie Polskiej Grupy Górniczej.

Teraz gotowa produkcja wróci w to miejsce. Bowiem zanim nastąpi ekranowy debiut, film będzie miał prapremierę na łaziskiej hałdzie. Będzie to specjalny pokaz dla pracowników kopalni i mieszkańców. Na szczycie hałdy stanie telebim, będą leżaki.

Hałda Skalny w Łaziskach Górnych jest jedną z największych w Europie

Hałda Skalny w Łaziskach Górnych jest jedną z największych w Europie. Wysokość bezwzględna hałdy to prawie 100 metrów, zajmuje powierzchnię 30 ha. Pokaz w miejscu gdzie powstały zdjęcia zaplanowany jest na 29 września, wstępnie na godzinę 19.00. Wstęp jest wolny.

W filmie wystąpiło dwóch aktorów. Rolę główną zagrała Magdalena Wieczorek, a głosu robotowi użyczył Jacek Beler.

"W nich cała nadzieja" to pełnometrażowy debiut fabularny Piotra Biedronia, twórcy filmów krótkometrażowych i dokumentalnych, który jest także autorem scenariusza. W projekcie wzięli także udział: scenograf - Marek Zawierucha, autor zdjęć - Tomasz Wójcik, muzyka - Łukasz Pieprzyk, montaż - Marceli Majer, dźwięk - Bart Putkiewicz. Film jest współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Producentką obrazu jest Beata Pisula - K&K Film Selekt. Za dystrybucję w Polsce odpowiada Galapagos Films.