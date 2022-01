Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa ostrzega premiera przez zagrożeniem

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa (GIPH) wystosowała pismo do premiera Mateusza Morawieckiego. Zwraca się w nim o podjęcie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej szybkich i zdecydowanych działań mających na celu niedopuszczenie do wprowadzenia w życie niektórych przepisów projektowanego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie redukcji emisji metanu w sektorze energetycznym oraz zmiany rozporządzenia (UE) 2019/942 , który to projekt 15 grudnia 2021 r. został przekazany przez Komisję Europejską do Parlamentu Europejskiego, parlamentów krajowych oraz Rady UE.

Zdaniem Izby wdrożenie przepisów w obecnym kształcie wywoła poważny kryzys społeczno-gospodarczy, spowodowany koniecznością przedwczesnego zamknięcia większości działających w Polsce podziemnych kopalń węgla.

Przedmiotowy projekt zakłada bowiem wprowadzenie zakazu odprowadzania ze stacji odmetanowania metanu do atmosfery i jego spalania od 1 stycznia 2025 r., a także poprzez szyby wentylacyjne od 1 stycznia 2027 r.

Co prawda, ten drugi zakaz nie dotyczy węgla koksowego, jednak w ciągu 3 lat od daty wejścia w życie rozporządzenia przewiduje się wprowadzenie rygorów również dla tej części górnictwa.