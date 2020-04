Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa wystosowała pismo do premiera o pomoc dla górnictwa

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa (GIPH) wystosowała pismo do premiera Mateusza Morawieckiego o spowodowanie wdrożenia specjalnych rozwiązań systemowych, które uchronią górnictwo w sytuacji kryzysu związanego z pandemią koronawirusa.

- wdrożenie rozwiązań, które zrównają pozycję konkurencyjną polskiego węgla wobec surowca importowanego z krajów, gdzie nie obowiązują regulacje unijnej polityki klimatycznej,- wsparcie spółek węglowych w procesie pozyskiwania finansowania na realizację kluczowych inwestycji w postaci poręczeń lub gwarancji na kredyty inwestycyjne,- opracowanie koncepcji Sektorowego Funduszu Stabilizacyjnego (SFS), obejmującej cele jego funkcjonowania, zadania oraz źródła i sposób jego finansowania.Ponadto - zaznacza w piśmie GIPH - postulujemy o:- stworzenie możliwości wykorzystania środków zgromadzonych na Funduszach Likwidacji Zakładów Górniczych do niwelowania skutków epidemii,- przedłużenie terminów możliwości nieodpłatnego zbycia na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA zakładów górniczych lub ich oznaczonych części w celu przeprowadzenia likwidacji,- zniesienie obowiązku ustanawiania zabezpieczenia roszczeń w przypadku wykorzystania odpadów wydobywczych do wypełniania terenów pogórniczych,- stworzenie dostępu do dotacji oraz preferencyjnych pożyczek i kredytów finansujących dostawy towarów i usług dla górnictwa poprzez zastosowanie instrumentów państwowych instytucji finansowych,- skrócenie terminów zwrotu przedsiębiorcom podatku VAT oraz jego części zablokowanej z tytułu split payment.W przypadku pozytywnego ustosunkowania się do wnioskowanych rozwiązań pozostajemy w dyspozycji - zaznaczono w piśmie podpisanym przez Janusza Olszowskiego, prezesa Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej. Pismo wysłano także do Jacka Sasina, wicepremiera i ministra aktywów państwowych oraz do członków Izby.Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa to organizacja samorządu gospodarczego, zrzeszająca m.in. spółki i samodzielne kopalnie węgla kamiennego i brunatnego, producentów maszyn i urządzeń górniczych, firmy usługowe działające na rzecz górnictwa oraz jednostki naukowo-badawcze.Reprezentuje swoich członków nie tylko jako przedsiębiorców, ale i jako pracodawców, w tym wobec związków zawodowych pracowników. Celem Izby jest wspieranie i ochrona interesów zrzeszonych podmiotów, ich promocja w kraju i za granicą oraz kształtowanie właściwego wizerunku reprezentowanych w Izbie sektorów gospodarki.Zobacz też: COVID-19. Zwolnienia w Grupie Famur przez koronawirusa