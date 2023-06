Górnicza Solidarność bije na alarm. Import węgla wygenerował spory problem

Krajowa Sekcja Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ Solidarność wystosowała 16 czerwca pismo do premiera Mateusza Morawieckiego.

„W ubiegłym roku, decyzją Pana Premiera, do Polski sprowadzono miliony ton węgla celem zabezpieczenia potrzeb gospodarstw domowych przed zbliżającym się wówczas sezonem grzewczym. Nie był to surowiec tani. Przede wszystkim jednak wraz z nim na składy węgla prowadzone przez branże energetyczną trafiły olbrzymie ilości miału energetycznego, który do dziś tam zalega.

Ten stan rzeczy sprawia, iż podmioty reprezentujące sektor energetyczny po raz kolejny przestają odbierać węgiel zakontraktowany w polskich spółkach węglowych" - zaznaczono w piśmie do premiera.

Wskazano również, ze naturalną konsekwencją braku odbioru węgla przez energetykę są rosnące zwałowiska przy samych kopalniach.

"Chodzi tutaj zwłaszcza o zakłady górnicze należące do spółki Tauron Wydobycie, jednak problem dotyczy również Polskiej Grupy Górniczej, Węglokoksu Kraj oraz Lubelskiego Węgla Bogdanka" - podkreślono.

W piśmie zaznaczono również, że związkowcy oczekują od premiera podjęcia kroków prowadzących do rozwiązania problemu. Chcą również pilnego spotkania z premierem Mateuszem Morawieckim w obecności wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina, minister klimatu i środowiska Anny Moskwy oraz wiceministra aktywów państwowych Marka Wesołego.