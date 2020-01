Szef górniczej Solidarności przestrzega rząd: czas mówienia się skończył

Na zwałach leży już 2,5 miliona ton węgla, przy czym 1,3 mln t należy do spółek energetycznych i dawno powinno zostać przez nie odebrane. Jeśli nic się nie zmieni, już dziś przestrzegam cały polski rząd, a zwłaszcza osoby odpowiedzialne za górnictwo, że nie dopuścimy, by spółki energetyczne - tak jak w roku 2015 - przestały odbierać węgiel i renegocjowały ceny. Czas mówienia się skończył. Jeśli nic się nie zmieni i nadal będzie forsowana polityka wsparcia dla energetyki kosztem górnictwa, podejmiemy czynną akcję protestacyjną - zaznacza Bogusław Hutek, przewodniczący górniczej Solidarności.

Czytaj też: Górniczy związkowcy zapowiadają blokadę importu węgla z Rosji Zastanawia się także, co dalej z nadmiernym opodatkowaniem spółek węglowych.- W lipcu rozmawialiśmy o tym z ministrem Gawędą, ale teraz mamy styczeń i wciąż nie wiemy, jak resort odpowiedzialny za sektor zamierza ulżyć spółkom węglowym, które nie dość, że muszą odprowadzać większą liczbę podatków niż inne przedsiębiorstwa, to jeszcze ponoszą konsekwencje tak zwanej polityki klimatycznej Unii Europejskiej - podkreśla Hutek, cytowany w Solidarności Górniczej. - Bruksela tę politykę zaostrza, a polski rząd tylko się temu przygląda i nie robi nic, by zmniejszyć obciążenia publicznoprawne wobec spółek węglowych na poziomie krajowym, na co przecież ma bezpośredni wpływ - zaznacza Hutek.Hutek wskazuje też, że rządowa propaganda sukcesu chwali się stworzeniem "rynku mocy". Jest z tym jednak pewien istotny problem, który wiąże się z relacjami górnictwo-energetyka.- Tłumaczę - wraz ze stworzeniem "rynku mocy" spółki energetyczne zaczęły otrzymywać pieniądze za to, że utrzymują kotły "pod parą", natomiast spółki węglowe nie otrzymują ani grosza za to, że gwarantują elektrowniom dostarczenie surowca - wskazuje Hutek. - Znów mamy przykład nierównego traktowania górnictwa względem energetyki i znów - dziwnym trafem - na korzyść sektora energetycznego - zaznacza Hutek.I wskazuje, że strona związkowa chciałaby spotkania z premierem, by wreszcie usłyszeć, jak rząd widzi przyszłość górnictwa, zwłaszcza w kontekście mających wejść w życie unijnych dyrektyw - metanowej i wodnej.- Chcielibyśmy wiedzieć, jak te rządowe plany mają się do manipulacji cenami emisji dwutlenku węgla przez Komisję Europejską i jak rząd zamierza łagodzić skutki tych manipulacji dla branż energochłonnych - zaznacza Hutek. - Na razie politycy partii rządzącej nas zaskakują. Jeśli były wiceminister energii odpowiedzialny za górnictwo, a dziś europoseł, przechodzi na pozycje promujące "zieloną energię", mówi o likwidacji miejsc pracy w kopalniach i przenoszeniu górników do pracy w fotowoltaice, to nie wiem, co o tym myśleć - podkreśla Bogusław Hutek.Zobacz też: JSW sięga po środki z funduszu stabilizacyjnego. "Nie ma powodów do paniki"