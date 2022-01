Górnicza Solidarność: ostrzegaliśmy przed skutkami polityki klimatycznej

Koszt unijnej polityki klimatycznej stanowi obecnie dwie trzecie ceny energii w Polsce. To nie są szacunki związkowców, ale twarde dane. Twarde dane pokazują też to, że wynikający z polityki klimatycznej UE skokowy wzrost ceny energii i gazu jest głównym powodem szalejącej inflacji - zaznacza Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności.

Księżycowa gospodarka

Doraźne działania to za mało

- Rzeczą absolutnie skandaliczną jest, że w tej sytuacji górnictwo zamiast docenienia i szacunku, dostaje znów po głowie. Górnicy pracują w weekendy i w nadgodzinach, żeby w elektrowniach i ciepłowniach nie zabrakło węgla, a za tę dodatkową pracę nie dostają należnego wynagrodzenia. Muszą organizować akcje protestacyjne, żeby wyegzekwować zapłatę za wykonaną pracę - podkreśla Kolorz.I wskazuje, że Polska Grupa Górnicza sprzedaje spółkom energetycznym węgiel poniżej jego wartości, żeby powstrzymać wzrost cen energii, a w tym samym czasie dostaje od tych samych spółek informacje, że będzie musiała zapłacić za energię w tym roku kilkaset milionów złotych więcej.- I niech ktokolwiek odpowie teraz na pytanie: Jakim sposobem w tej księżycowej gospodarce górnictwo ma nie przynosić strat? Tutaj jednoznacznie należy wskazać, że winę za ten bajzel ponosi Ministerstwo Aktywów Państwowych. Bo to ten resort sprawuje nadzór nad energetyką i górnictwem - dodaje.I przypomina, że to również Ministerstwo Aktywów Państwowych jest odpowiedzialne za realizację Umowy społecznej dotyczącej transformacji górnictwa i województwa śląskiego.- W maju ubiegłego roku pan minister Jacek Sasin własnoręcznie złożył podpis pod tym dokumentem. Strona społeczna z ciężkim sercem podpisała tę umowę i zgodziła się na długofalową likwidację górnictwa do 2049 roku - zaznacza Kolorz.- Wtedy byliśmy zapewniani przez wicepremiera Sasina, po pierwsze, że zrealizuje wszystkie rozdziały tej umowy, a po drugie, że będzie walczył, aby Komisja Europejska notyfikowała umowę w kształcie wynegocjowanym ze stroną społeczną. Pół roku później okazuje się, że notyfikacji nie ma, a MAP wydaje polecenie spółkom węglowym, aby opracowały plany operacyjne likwidacji kopalń nie do 2049 roku, ale do 2045, a nawet 2040. Z kolei rozdziały umowy społecznej dotyczące m.in. inwestycji w niskoemisyjne technologie węglowe, czy utworzenia Śląskiego Funduszu Transformacji, nie są realizowane. Pomimo faktu, że ich realizacja nie wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej - podkreśla Kolorz.- Rząd zamiast realizować to, do czego się zobowiązał, ogłasza kolejne tarcze antyinflacyjne i inne doraźne działania. To dobrze, że robi cokolwiek, ale wszelkie rekompensaty i obniżki podatków nie mogą trwać wiecznie. To walka ze skutkami, a nie przyczyną problemu, leczenie dżumy aspiryną - ocenia Kolorz.I wskazuje, że skuteczna kuracja musi wyglądać zupełnie inaczej. Po pierwsze, należy wypowiedzieć lub zawiesić system handlu uprawnieniami do emisji CO2.- Bez tego czeka nas gigantyczny krach gospodarczy. Dzisiaj wyrwanie Polski z matni zielonego komunizmu to zadanie dla całej sceny politycznej. Być może najważniejsze od dziesięcioleci - zaznacza Kolorz. - Po drugie, należy w pełni zrealizować umowę społeczną dotyczącą transformacji górnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji w nowoczesne niskoemisyjne technologie węglowe. Zachowując własny surowiec energetyczny, możemy w zgodzie z ekologią produkować tanią energię i być naprawdę niezależnymi od rosyjskiego gazu. Parafrazując słynne zdanie Billa Clintona, należałoby dziś powiedzieć polskim politykom: Surowce, głupcy! - podsumowuje Dominik Kolorz.