Górnicza Solidarność pełna obaw o polskie górnictwo i energetykę

Trudno dostrzec na horyzoncie jakikolwiek optymizm, jeżeli chodzi o polskie górnictwo i polską energetykę - podkreśla w rozmowie z WNP.PL Jarosław Grzesik, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność.

Jarosław Grzesik podkreśla, że Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE) j uż dawno miała powstać i... do dzisiaj jej nie ma.

Chyba dziś nie mamy żadnej innej ścieżki, jeżeli chodzi o dalsze działanie energetyki konwencjonalnej, czyli tej opartej na węglu kamiennym i węglu brunatnym - zaznacza Jarosław Grzesik.

Jeżeli chodzi o sam węgiel kamienny, należy pamiętać, że nie mamy w dalszym ciągu notyfikacji umowy społecznej dla górnictwa - podkreśla szef górniczej Solidarności.

Wiele osób zastanawia się, co będzie dalej z polskim górnictwem i energetyką. Jakie dostrzega pan tu priorytety?

- Jeżeli chodzi o energetykę konwencjonalną - tę, na której opieramy się w zdecydowanej większości w produkcji energii elektrycznej - to chyba najważniejszym celem do zrealizowania będzie powołanie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE); wszystkie działania rządu Zjednoczonej Prawicy były skupione na tym, aby jak najszybciej powołać ten twór.

Plan dotyczący rozpoczęcia funkcjonowania NABE był przesuwany kilkakrotnie

Tak się z tym jednak politycy spieszyli, że aż tej Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego nie powołali...

- Ano właśnie! Niestety... Aż dziw bierze, dlaczego tak długo to trwało. Przecież pamiętamy, że przesuwano ten plan dotyczący rozpoczęcia funkcjonowania NABE kilkakrotnie. Już dawno miało to funkcjonować i do dzisiaj tego nie ma... Chyba dziś nie mamy żadnej innej ścieżki, jeżeli chodzi o dalsze działanie energetyki konwencjonalnej, czyli tej opartej na węglu kamiennym i węglu brunatnym.

W samym górnictwie też nie wygląda to wszystko zbyt ciekawie.

- Jeżeli chodzi o sam węgiel kamienny, należy pamiętać, że nie mamy w dalszym ciągu notyfikacji umowy społecznej dla górnictwa. A ta umowa społeczna daje z jednej strony gwarancje bezpieczeństwa energetycznego Polski, bezpieczeństwa dostaw tego surowca, jakim jest węgiel kamienny, a zatem podstawowy surowiec do produkcji energii elektrycznej.

A z drugiej strony: owa umowa daje gwarancje pracownikom zatrudnionym w górnictwie węgla kamiennego. Związki zawodowe działające w górnictwie podpisały w 2021 roku z rządem umowę społeczną. I z tej umowy społecznej wynika, że górnictwo węgla kamiennego energetycznego ma u nas funkcjonować do 2049 roku. Niestety, ta umowa społeczna nie została notyfikowana...

Taka jest smutna rzeczywistość, że są przede wszystkim obawy

A zatem?

- Mamy olbrzymie obawy, co będzie dalej... Czy w Komisji Europejskiej nie dojdzie do nagłego zwrotu, nagłej zmiany - biorąc też pod uwagę, że przyszła ewentualna koalicja rządowa ma chyba odmienne podejście do energetyki węglowej niż rząd Zjednoczonej Prawicy.

Obawiamy się, że może ona ulec presji, naciskom Komisji Europejskiej - i możemy mieć problem, jeżeli chodzi o węgiel kamienny. Poza tym możemy też mieć problem, jeżeli chodzi o węgiel brunatny...

Dlaczego tak pan sądzi?

- Przypomnę, że kwestia kopalni Turów nie do końca jest jeszcze zamknięta, ponieważ od osób z przyszłej ewentualnej koalicji mieliśmy okazję usłyszeć określone głosy...

Chociażby głosy pana Rafała Trzaskowskiego czy też pana Szymona Hołowni, że należy respektować decyzje unijnych organów - takich, jak choćby Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) - i należy zamknąć kopalnię Turów.

Obawiam się, że do tych kwestii, niestety, możemy wracać. To są zagrożenia, a w zasadzie niepewność co do tego, jaka może być przyszłość polskiego górnictwa i polskiej energetyki.

Żadnych pozytywnych akcentów pan nie wymienił.

- Niestety, ale ich nie widać. Taka jest smutna rzeczywistość, że są przede wszystkim obawy... I raczej pesymistyczne prognozy. Trudno dostrzec na horyzoncie jakikolwiek optymizm, jeżeli chodzi o polskie górnictwo i polską energetykę.