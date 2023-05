Górnicza spółka zapłaci za modernizację tej ulicy

Ulica Libowiec w Jastrzębiu–Zdroju zostanie gruntownie zmodernizowana. Wszystko po to, aby poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Decyzją zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej, inwestycja - w porozumieniu z miastem - zrealizowana zostanie na koszt spółki - podała JSW. I wskazała, że to kolejna inicjatywa, której celem jest poprawa jakości i komfortu życia lokalnej społeczności, na terenie której JSW prowadzi działalność wydobywczą.

Znaczenie ulicy Libowiec na komunikacyjnej mapie Jastrzębia–Zdroju zmieniło się wraz z budową obecnego Ruchu Bzie. Jastrzębska Spółka Węglowa zaznacza, że od początku tej inwestycji dokładała starań, by była ona prowadzona z poszanowaniem potrzeb i oczekiwań mieszkańców.

Już dawno temu władze JSW zawarły umowę z jastrzębskim ratuszem dotyczącą modernizacji ulicy Libowiec. Po wykonaniu pierwszego etapu prac, kopalnia Borynia-Zofiówka-Bzie przygotowała projekt porozumienia z właścicielem drogi, czyli jastrzębskim ratuszem, dotyczący kolejnych prac mających poprawić bezpieczeństwo i komfort zarówno kierowców, jak i pieszych oraz rowerzystów. Ich najważniejszym elementem będzie budowa 3,5 km chodnika, ścieżki rowerowej oraz ciągów pieszo-rowerowych o szerokości 3 metrów. Istotnym elementem - wskazuje JSW - jest to, iż powstaną one na terenie, który zostanie przyłączony do drogi bez zmniejszania jej dotychczasowego śladu.

Jak wskazuje JSW, liczba zadań, które w całości zostaną sfinansowane przez spółkę, jest szersza i obejmuje budowę oświetlenia ulicznego, infrastruktury technicznej, zatok autobusowych oraz przebudowę skrzyżowania ulicy Libowiec z ulicami Cieszyńską i Kilińskiego. W tym miejscu zaprojektowano rondo o średnicy 32 metrów. Nowy, bezpieczny kształt zyska także skrzyżowanie z ulicą Niepodległości.

Właścicielem drogi jest jastrzębski samorząd i to właśnie ratusz przygotuje przetarg, który wyłoni wykonawcę oraz będzie nadzorował prowadzone prace budowlane.

