Górnicze spółki zapewne kupią sobie czas środkami z Polskiego Funduszu Rozwoju. A potem się zobaczy

Górnictwo znajduje się w bardzo trudnej sytuacji. Zwłaszcza sytuacja Polskiej Grupy Górniczej (PGG) jest nagląca i wymaga podjęcia pilnych działań. Właściwie nikt już nie wierzy, że program dla górnictwa uda się wypracować do końca września. - Raczej górnicze spółki, czyli Polska Grupa Górnicza oraz Jastrzębska Spółka Węglowa kupią sobie czas środkami z Polskiego Funduszu Rozwoju - komentuje dla portalu WNP.PL Jakub Szkopek, analityk mBanku.

Moc problemów do rozwiązania

I wskazuje, że podkreśla to w sytuacji, gdy nie uda się skutecznie ograniczyć kosztów obciążeń z polityki klimatycznej wspólnoty. - Ale także dostosować wydobycie węgla do potrzeb, po kosztach które, nie zabiją szans na przetworzenie go w energię elektryczną w konkurencyjnych cenach - zaznacza Gabryś.Górnictwo znajduje się w bardzo trudnej sytuacji. Zwłaszcza sytuacja Polskiej Grupy Górniczej (PGG) jest nagląca i wymaga podjęcia pilnych działań, na co zwrócił uwagę wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin, który uczestniczył w piątek 28 sierpnia w posiedzeniu zespołu ds. transformacji górnictwa.- Jesteśmy zdeterminowani, żeby tę sytuację ustabilizować i wyprowadzić na prostą - zaznaczył Jacek Sasin. - Musi to jednak nastąpić przy akceptacji związków zawodowych, ale także z uwzględnieniem sytuacji w sektorze energetycznym, która również nie jest prosta - podkreślił Jacek Sasin.W trakcie ostatniego spotkania omówiono kwestie relacji między firmami górniczymi i energetycznymi, w tym sprawy związane z importem surowca czy odbiorami zakontraktowanego wcześniej paliwa. Potwierdzono przy tym wcześniejsze ustalenia o odejściu od obligatoryjnego handlu energią poprzez giełdę, co ograniczy import i zwiększy jej produkcję w krajowych elektrowniach.Zespół ds. transformacji górnictwa do końca września 2020 roku ma wypracować propozycje koniecznych zmian w sektorze wydobywczym węgla kamiennego. Jednak czasu pozostało bardzo mało i raczej nie uda się zmieścić we wcześniej ustalonym terminie.- Termin wypracowania systemowych rozwiązań do końca września jest nierealny - ocenił po spotkaniu w ostatni piątek 28 sierpnia Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności.Podczas tego spotkania nie rozmawiano o działaniach naprawczych dla konkretnych spółek węglowych czy kopalń.- Ustaliliśmy, że dopóki nie będzie rozwiązań systemowych, nie będziemy siadać do rozmów o poszczególnych spółkach - zaznaczył szef górniczej Solidarności i przewodniczący związku w Polskiej Grupie Górniczej Bogusław Hutek. Kolejne spotkanie zespołu ma się odbyć 10 września.Należy przypomnieć, że decyzja o powołaniu zespołu, którego celem będzie wypracowanie programu naprawczego polskiego górnictwa w korelacji z transformacją sektora energetycznego, zapadła 28 lipca podczas spotkania górniczych związków zawodowych z ministrem aktywów państwowych Jackiem Sasinem.Wówczas resort zamierzał przedstawić stronie społecznej program restrukturyzacji Polskiej Grupy Górniczej, który zakładał między innymi zamknięcie kopalni zespolonej Ruda oraz kopalni Wujek. Ostatecznie resort aktywów państwowych wycofał się jednak z tego planu i postanowiono wypracować nowy.Zobacz także: Rząd powinien przyjąć do wiadomości, że nie jest od fedrowania