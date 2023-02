Górnicze związki chcą pilnego spotkania z premierem. Boją się sprawy metanu

Górnicze związki chcą pilnie doprowadzić do spotkania sygnatariuszy umowy społecznej dla górnictwa z premierem Mateuszem Morawieckim, aby usłyszeć, jak rząd podejdzie do problemu rozporządzenia metanowego Unii Europejskiej.

Unijne rozporządzenie dotyczące metanu doprowadzić może do likwidacji kopalń metanowych w Polsce.

Sprzeciw związkowców budzą również przepisy o tym, że importerzy sprowadzający węgiel z zagranicy będą tylko deklarowali wielkość emisji metanu w kopalniach pochodzenia surowca i nikt nie zamierza sprawdzać ich prawdziwości.

W efekcie przedsiębiorcy spoza Unii Europejskiej będą wpisywać najniższe możliwe wartości emisji metanu, aby uniknąć opłat karnych.

- Projektowane rozporządzenie metanowe Rady UE i Parlamentu Europejskiego o redukcji emisji metanu w sektorze energetycznym oznacza likwidację większości kopalń węgla energetycznego i koksowego w Polsce - przestrzegł Bogusław Hutek, przewodniczący Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ Solidarność i szef związku w Polskiej Grupie Górniczej.

Lider górniczej Solidarności goszczący w środę 8 lutego w TV Trwam przypomniał, że według projektowanych przepisów, które już w marcu przegłosować ma Parlament Europejski, od 2027 roku wolno będzie emitować nie więcej niż 5 ton metanu na 1000 ton wydobytego węgla.

Od 2030 roku zakaz emisji metanu ma obowiązywać również w kopalniach węgla koksowego. Tymczasem polskie kopalnie emitują średnio 8-14 ton na 1000 ton wydobytego węgla, zostaną więc obłożone karami za przekroczenie norm. Niepokój związkowców budzi nie tylko ich nierealistyczny poziom, ale też wymóg rozporządzenia, aby kary były "dotkliwe i odstraszające" dla przedsiębiorców górniczych.

- Mówi się w kuluarach, że kary mogą być nawet 20 razy wyższe niż obecne opłaty za emisję dwutlenku węgla - zaznaczył Bogusław Hutek. - Polskich spółek nie będzie stać na tak horrendalne opłaty karne. Nawet jeśli Bruksela notyfikuje umowę społeczną z mechanizmem subsydiowania górnictwa, to oczywiście nie będzie wolno dotować kosztów związanych z karami. De facto doprowadzi to do likwidacji wszystkich kopalń metanowych w Polsce. Nijak ma się to do zawartej w maju 2021 roku umowy społecznej, która przewidywała, że górnictwo węgla energetycznego będzie funkcjonowało jeszcze 28 lat - ocenił Bogusław Hutek.

Podkreślił przy tym, że sprzeciw związkowców budzą także przepisy o tym, że importerzy sprowadzający węgiel z zagranicy będą tylko deklarowali wielkość emisji metanu w kopalniach pochodzenia surowca i nikt nie zamierza sprawdzać ich prawdziwości. W efekcie przedsiębiorcy spoza UE będą wpisywać najniższe możliwe wartości emisji metanu, aby uniknąć opłat karnych.

Związkowcy, jak poinformował Bogusław Hutek, chcą pilnie doprowadzić do spotkania sygnatariuszy umowy społecznej z premierem Mateuszem Morawieckim i usłyszeć, jak rząd podejdzie do problemu.

Przedstawiciele strony społecznej wysłali także pisma do ITRE (Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii PE) oraz ENVI (Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności PE) i proponują spotkanie w Brukseli, aby wyjaśnić europarlamentarzystom, że nowe przepisy metanowe przede wszystkim doprowadzą do natychmiastowej likwidacji 180-200 tys. miejsc pracy w polskim górnictwie i wokół niego.

Dla porównania na Górnym Śląsku w ciągu ćwierć wieku w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej powstało ok. 75-80 tys. miejsc pracy. Widać zatem, że zwalniani z kopalń górnicy nie znajdą dość pracy na rynku. Bogusław Hutek przypomniał, że umowa społeczna, którą podpisano w maju 2021 roku, zawiera gwarancje, że górnicy dopracują bezpiecznie do emerytury.