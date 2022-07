Górnicze związki wysłały list do premiera, domagają się pilnego spotkania

Sygnatariusze umowy społecznej, dotyczącej transformacji sektora węgla kamiennego, wysłali list do premiera Mateusza Morawieckiego domagając się natychmiastowego spotkania z przedstawicielami strony rządowej. Oczekują przedstawienia wyczerpujących informacji o realizacji podpisanej umowy oraz dalszego funkcjonowania sektora wydobywczego i energetycznego.

Proces notyfikacji umowy społecznej, podpisanej w maju 2022 roku, tkwi w martwym punkcie.

Projekt Funduszu Transformacji Śląska nie jest w ogóle procedowany.

Bez szybkich rządowych decyzji czeka nas pogłębienie kryzysu energetycznego.

Jak czytamy w liście sygnatariuszy umowy społecznej do premiera Mateusza Morawieckiego, domagają się oni natychmiastowego spotkania ze stroną rządową. Oczekują także przedstawienia wyczerpujących informacji dotyczących sposobu realizacji umowy społecznej oraz dalszego funkcjonowania sektora wydobywczego i energetycznego w kontekście trwającego kryzysu surowcowego oraz zagrożeń wynikających z wojny na Ukrainie.

Umowa społeczna, dotycząca transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego oraz wybranych procesów transformacji województwa śląskiego, została podpisana 28 maja 2021 roku przez przedstawicieli rządu i liderów związków zawodowych. Dokumenty zostały następnie przesłane do Komisji Europejskiej celem weryfikacji i uzyskania ostatecznej notyfikacji dokumentu. Do tej pory nie udało się potwierdzić od unijnych urzędników uzgodnionych wszystkich zapisów.

Rząd nic nie robi ws. umowy społecznej

W ocenie związków zawodowych proces notyfikacji od miesięcy tkwi w martwym punkcie i dodatkowo nie ma żadnych dostrzegalnych przejawów aktywności strony rządowej zmierzających do zmiany tej sytuacji. Nie podjęto także żadnych działań na rzecz realizacji zapisów mówiących o inwestycjach w nowe technologie węglowe, których rozwój zapewniłby naszemu krajowi dostęp do taniej, czystej i stabilnej energii.

"Z uwagi na radykalną zmianę uwarunkowań wewnętrznych oraz międzynarodowych za konieczne uważamy dostosowanie wielu elementów umowy do owych realiów. Szczególnie w kwestii zwiększenia wydobycia węgla oraz wydłużenia funkcjonowania kopalń. Bez szybkich decyzji w tym zakresie Polskę czeka wyłącznie pogłębienie kryzysu energetycznego, co będzie miało fatalne skutki dla gospodarki kraju, jak i dla obywateli" - czytamy w liście skierowanym do premiera rządu Mateusza Morawieckiego.

Śląsk bez wsparcia

W liście jest także fragment odnoszący się do tego, że nie są również prowadzone żadne działania dotyczące wsparcia gospodarczej transformacji województwa śląskiego. Projekt Funduszu Transformacji Śląska, który zgodnie z zapisami został przygotowany już w czerwcu 2021 roku nie jest procedowany.

- Z przykrością stwierdzamy, że postawa obecnego rządu wobec umowy społecznej do złudzenia przypomina zachowania poprzedniej ekipy rządzącej. W 2015 roku ówczesna premier Ewa kopacz podpisała z górniczymi związkami zawodowymi porozumienie dotyczące restrukturyzacji sektora wydobywczego. To porozumienie, podobniej jak dzisiaj umowa społeczna, nie by lo realizowane przez stronę rządową. Pragniemy przypomnieć i przestrzec. Wtedy, w 2015 roku konsekwencja bezczynności rządu było gigantyczne niezadowolenie społeczne na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim, które stało się jednym z elementów przesądzających o porażce Platformy Obywatelskiej w późniejszych wyborach parlamentarnych. Jesteśmy przekonani, że dalsza bezsilność rządu Prawa i Sprawiedliwości w kwestii umowy społecznej przyniesie podobne skutki dla tej formacji politycznej w przyszłorocznych wyborach- napisali sygnatariusze umowy.