Górnicze związki zamierzają zaostrzyć protest

Jeżeli w najbliższych dniach nie dojdzie do podjęcia konstruktywnych rozmów i wypracowania porozumienia, w przyszłym tygodniu związkowcy z Polskiej Grupy Górniczej zamierzają zaostrzyć protest - poinformowali w czwartek 14 lipca przedstawiciele związków zawodowych. Od poniedziałku trwa okupacja katowickiej siedziby PGG.

Związkowcy dali rządowi i zarządowi PGG czas do poniedziałku 18 lipca - jeżeli w tym czasie nie rozpoczną się merytoryczne rozmowy, akcja protestacyjna zostanie zaostrzona.

Wśród planowanych form protestu związkowcy wymieniają blokadę wysyłki węgla z kopalń do elektrowni, blokadę wybranych biur poselskich oraz zorganizowanie dużej górniczej manifestacji.

Jeden z postulatów górniczych związków dotyczy cen węgla dla energetyki, ciepłownictwa i przemysłu. Ich zdaniem, w porównaniu do średnich cen węgla w zachodnioeuropejskich portach, PGG sprzedaje swój węgiel "po skandalicznie niskich cenach".

Wśród planowanych form protestu związkowcy wymieniają blokadę wysyłki węgla z kopalń do elektrowni (prawdopodobnie Grupy PGE), blokadę wybranych biur poselskich (możliwe, że również katowickiego biura premiera Mateusza Morawieckiego) oraz zorganizowanie dużej górniczej manifestacji w Katowicach lub w Warszawie.

Związki chcą rozmawiać z przedstawicielami rządu o inwestycjach w zwiększenie wydobycia węgla w kopalniach, zatrudnieniu nowych pracowników, cenach węgla dla energetyki oraz sprawach płacowych. Chodzi m.in. o wyrównanie wynagrodzeń w związku z inflacją.

Środowe (13 lipca) rozmowy, z udziałem wiceministra aktywów państwowych Piotra Pyzika, zakończyły się bez porozumienia. W czwartek liderzy działających w Polskiej Grupie Górniczej (PGG) związków spotkali się, by zdecydować o dalszych działaniach. Związkowcy dali rządowi i zarządowi PGG czas do poniedziałku - jeżeli w tym czasie nie rozpoczną się merytoryczne rozmowy, akcja protestacyjna zostanie zaostrzona.

Bez spotkań nie będzie porozumienia

"O każdej porze dnia i nocy jesteśmy gotowi do rozmów w temacie naszych postulatów. Jeżeli nie dojdzie do tych spotkań, czy nie dojdzie do porozumienia między nami a zarządem (...), ale także nie będzie spotkania z rządzącymi tym krajem, to od przyszłego tygodnia zaczynamy działania. Będzie to na pewno blokada pewnych biur, na pewno będzie to zablokowanie wysyłki węgla do pewnej firmy, no i w najbliższym czasie najprawdopodobniej duża manifestacja" - poinformował po czwartkowym spotkaniu związków szef górniczej Solidarności Bogusław Hutek.

"O szczegółach nie będziemy na razie informować. Jeżeli się okaże, że nie ma odzewu ze strony rządowej, to poinformujemy" - dodał Hutek. W późniejszych wypowiedziach związkowcy przyznali, że blokada wysyłki węgla miałaby dotyczyć elektrowni Grupy PGE. Zapewnili, że nie będzie żadnych utrudnień w dystrybucji węgla opałowego dla indywidualnych odbiorców.

Energetyka dostaje węgiel "za darmo", a podnosi ceny odbiorcom

"Ta energetyka, która od nas dostaje węgiel za darmo - bo za 200 zł za tonę, dla mnie to jest węgiel za darmo - a postanowiła dźwigać ceny odbiorcom indywidualnym, niestety będzie musiała sobie załatwić węgiel z innych kierunków, bo z naszych kopalń tego węgla nie dostaną" - zapowiedział lider związku Sierpień'80 w PGG Rafał Jedwabny.

"Sklep z tanim węglem za 200 zł (dla energetyki - red.) zostanie zamknięty. PGE uznajemy jako persona non grata w Polskiej Grupie Górniczej. Koniec, zakończyło się" - dodał szef Związku Zawodowego Pracowników Dołowych Jerzy Demski.

Według Bogusława Hutka PGG porozumiała się w sprawie cen węgla z innymi podmiotami z sektora energetycznego, nie ma natomiast porozumienia z największym odbiorcą - Polską Grupą Energetyczną. Związkowcy obwiniają PGE o doprowadzenie do kryzysu na rynku węgla. "PGE nie odbierała węgla, a dzisiaj chce węgiel za darmo" - powiedział szef górniczej "S", wskazując, że cena węgla z PGG dla energetyki wynosi obecnie ok. 250 zł za tonę.

Premier wierzy w porozumienie

W środę przebywający z wizytą w woj. śląskim premier Mateusz Morawiecki oświadczył, że wierzy, iż w ciągu najbliższych dni uda się wypracować kompromis z protestującymi związkowcami. Zapowiedział, że w trzeciej dekadzie lipca spotka się z górniczymi związkami.

"W trzeciej dekadzie lipca spotkam się z przedstawicielami górniczych związków zawodowych, a do tego czasu postaramy się wypracować szereg kompromisowych rozwiązań. (...) Wszystkie nasze działania muszą służyć obniżeniu ceny i presji cenowej" - mówił szef rządu w Boronowie w powiecie lublinieckim.

Morawiecki poinformował, że rozmawiał z szefem MAP, wicepremierem Jackiem Sasinem, m.in. o mechanizmie rozliczeń między górnictwem a energetyką. "Kontrakty to jedno, a bieżące ceny, które uległy gwałtownemu zaburzeniu na rynkach, to druga rzecz, którą trzeba uwzględnić. Uzgodniliśmy z kierownictwem ministerstwa aktywów, jak to ma być organizowane w najbliższym czasie" - powiedział premier.

Skandalicznie niskie ceny węgla

Jeden z postulatów górniczych związków dotyczy właśnie dyskusji o cenach węgla dla energetyki, ciepłownictwa i przemysłu. W ocenie związkowców, w porównaniu do średnich cen węgla w zachodnioeuropejskich portach, PGG sprzedaje swój węgiel "po skandalicznie niskich cenach".

Związki chcą też rozmawiać o zwiększaniu wydobycia w kopalniach oraz inflacyjnym wyrównaniu płac. Również do tych postulatów odnosił się w środę premier, który potwierdził, iż zwrócił się do kierownictw Polskiej Grupy Górniczej i Taurona o zwiększenie wydobycia.

"To się wiąże z wytężoną pracą, ze zmianą organizacji pracy, za to powinna być nagroda, premia, wyższe wynagrodzenie. Sytuacja jest nadzwyczajna i w dialogu należy wypracować nadzwyczajne rozwiązanie" - powiedział Morawiecki, dodając, że "więcej polskiego węgla to większa korzyść dla Polski".

Im więcej wydobędziemy, tym mniej importujemy

"Bardzo nam zależy na tym, żeby chociaż te pół miliona ton więcej węgla wydobyć, ponieważ ściągamy go z całego świata. (...) To dziś towar deficytowy. Im więcej go wydobędziemy na Śląsku, tym mniej będziemy musieli go importować" - stwierdził w środę w Boronowie szef rządu.

6 lipca przedstawiciele górniczych związków zawodowych skierowali do wicepremiera Jacka Sasina pismo z żądaniem natychmiastowego spotkania. Wskazali trzy główne tematy rozmów: inwestycje w nowe złoża w PGG i przyjęcia nowych pracowników, problem cen węgla dla odbiorców indywidualnych oraz dla energetyki, a także kwestie płacowe. Wobec braku odpowiedzi, w poniedziałek kilkudziesięciu związkowców rozpoczęło okupację siedziby PGG w Katowicach.

W proteście w PGG uczestniczą reprezentanci 13 działających w spółce central związkowych; w sumie ok. 40 osób. Akcja ma charakter rotacyjny - protestujący zmieniają się co 12 lub co 24 godziny.