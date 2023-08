Górniczy giganci importują węgiel na potęgę, choć wydobywają krocie

Choć sami wydobywają olbrzymie ilości węgla, to jeszcze importują go na potęgę. Mowa o Chinach oraz Indiach.

Całkowity import węgla do Chin gwałtownie wzrósł w 2023 roku, a dane celne opublikowane 8 sierpnia pokazują, że import w lipcu wyniósł 39,26 mln ton.

Przez pierwsze siedem miesięcy roku największy na świecie importer węgla odnotował import 261,18 mln ton, co oznacza wzrost o 88,6 proc. w porównaniu z tym samym okresem w 2022 roku.

Jak wskazuje Reuters, liczby te obejmują wszystkie gatunki węgla, ale głównie chodzi o węgiel energetyczny wykorzystywany głównie do produkcji energii elektrycznej.

Po powrocie Chin do węgla australijskiego zmniejszyły się ilości surowca nabywane z Indonezji

Po powrocie Chin do węgla australijskiego zmniejszyły się natomiast ilości surowca nabywane z Indonezji. Import węgla energetycznego z Indonezji wyniósł w lipcu 16,98 mln ton, znacznie poniżej poziomu z marca tego roku, wynoszącego 22,46 mln ton.

Zwiększone zapotrzebowanie Chin na węgiel energetyczny z Australii i Rosji doprowadził do przesunięcia w imporcie Indii, drugiego co do wielkości nabywcy węgla na świecie. Według firmy analitycznej Kpler indyjski import węgla energetycznego z Australii w lipcu wyniósł 613 080 ton, a od marca spadł poniżej 1 miliona ton.

Od grudnia do lutego import australijskiego węgla energetycznego do Indii przekraczał 1 milion ton miesięcznie, osiągając najwyższy poziom w styczniu (1,79 mln ton).

Indyjski import rosyjskiego węgla energetycznego zmalał w lipcu do 709 849 ton. Indie, jak wskazuje Reuters, wracają do węgla energetycznego z Indonezji, nabywając w lipcu 6,87 mln ton, w porównaniu z 6,04 mln ton w czerwcu.

W lipcu udział Indonezji w imporcie węgla energetycznego Indii wyniósł 63 proc., co było najwyższym wynikiem od 65 proc. w kwietniu.

Przepływy węgla energetycznego w Azji się zmieniają, natomiast ceny w dużej mierze pozostały na stałym poziomie. Wskazuje to na stabilizację rynku.

W 2023 roku globalna produkcja węgla przekroczy poziom 8,8 mld ton

Za blisko 70 procent światowego zużycia węgla odpowiadają tylko i wyłącznie dwa kraje: Chiny oraz Indie. Chiny zużyły ponad 4,5 mld ton, a Indie zużyły ponad 1,1 mld ton węgla w 2022 roku.

Światowa produkcja węgla w 2022 roku osiągnęła rekordowy poziom, przekraczając 8,6 mld ton, co oznacza wzrost o 8 proc. względem 2021 roku. Dwaj najwięksi producenci węgla - Chiny i Indie, odnotowały wysoki wzrost produkcji surowca. Produkcja węgla w Chinach osiągnęła poziom około 4,5 mld ton. To wzrost o 11 proc. rok do roku. W Indiach w 2022 produkcja węgla wzrosła w stosunku do 2021 roku o 12 proc. - do poziomu 0,9 mld ton.

Zdaniem Międzynarodowej Agencji Energetycznej, w 2023 roku globalna produkcja węgla przekroczy poziom 8,8 mld ton, co oznacza, że wzrośnie o około 0,2 mld ton względem poziomu z 2022 roku.