Górniczy giganci ostrzegają przed trudniejszymi czasami

Największe firmy górnicze na świecie BHP Group i Rio Tinto Group zwracają uwagę na coraz większe turbulencje, z jakimi muszą się zmagać producenci surowców. Wskazują na rosnące koszty, podczas kiedy popyt na metale od rudy żelaza po miedź słabnie.

BHP ostrzegło przed ogólnym spowolnieniem globalnego wzrostu w związku z wojną w Ukrainie, europejskim kryzysem energetycznym oraz ogólnoświatowym zaostrzeniem polityki pieniężnej.

Firmy z branży wydobywczej rewidują całoroczne prognozy z uwagi na utrzymującą się presję kosztową.

Chociaż rentowność firm jest nadal wysoka, to zarówno BHP, jak i Rio Tinto starają się przygotować na wypadek znacznego spowolnienia popytu w Chinach.

Ceny surowców spadły w ostatnich miesiącach, bowiem popyt w Państwie Środka słabnie, a ponadto mnożą się prognozy recesji w gospodarkach rozwiniętych. Cena rudy żelaza, przynoszącej największe zyski obu firmom, spadła w ostatnich tygodniach poniżej 100 dolarów za tonę.

Największa gospodarka Azji wzrosła tylko o 0,4 proc. w ostatnim kwartale i nie ma pewności, kiedy władze Chin podejmą działania mające na celu wsparcie gospodarki. Jednocześnie firmy borykają się z rosnącymi kosztami.

- Spodziewamy się, że efekt opóźnień spowodowany presją inflacyjną utrzyma się w roku finansowym 2023, podobnie jak napięcia na rynku pracy oraz ograniczenia łańcucha dostaw - zaznaczył w oświadczeniu dyrektor generalny BHP Mike Henry.

Jak wskazuje Wyższy Urząd Górniczy w swoim przeglądzie wydarzeń mających miejsce w przemyśle wydobywczym, dostawy rudy żelaza do produkcji stali z regionu Pilbara w Australii Zachodniej, gdzie wydobywa ją BHP, osiągnęły 72,8 mln ton w drugim kwartale tego roku, co oznacza spadek o 1,2 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem oraz wzrost o 8,5 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem, na co wpłynęły zakłócenia spowodowane przez pandemię Covid-19.

Z kolei Rio Tinto ogłosiło w zeszłym miesiącu 5-procentowy wzrost kwartalnych dostaw rudy żelaza.

Inny gigant wydobywczy, brazylijskie przedsiębiorstwo Vale, które rywalizuje z BHP o drugie miejsce za Rio Tinto pod względem wielkości wydobycia rudy żelaza, wyprodukowało w zeszłym kwartale 74,1 mln ton składnika do produkcji stali. Vale również obniżyło prognozy dotyczące wydobycia rudy żelaza na 2022 rok - z 320-335 mln ton do 310-320 mln ton.

- Z pewnością od pewnego czasu widać więcej niepewności, co znalazło odzwierciedlenie w prognozach przedstawionych przez BHP i Rio Tinto. Mimo to ich bilanse nigdy nie były tak dobre. Są przygotowani, żeby przetrwać kryzys - komentuje David Radclyffe, starszy analityk ds. górnictwa w Global Mining Research.

