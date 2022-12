Górniczy gigant inwestuje w firmę wspieraną przez miliarderów

BHP dołączył do I-Pulse - firmy miliardera Roberta Friedlanda oraz Breakthrough Energy Ventures - przedsięwzięcia czystych technologii wspieranego przez Billa Gatesa i Jeffa Bezosa. Chce przyspieszyć rozwój technologii, które pomogą sektorowi wydobywczemu oszczędzać energię.

I-Pulse oraz Breakthrough Energy Ventures (BEV) - Europe uruchomiły na początku tego I-Rox, francuską firmę skupioną na rozwijaniu technologii zasilania impulsowego, która ma zmniejszać ilość energii potrzebnej do kruszenia skał.

Wartość inwestycji kapitałowych BHP w I-Pulse i I-Rox nie została ujawniona.

I-Rox wykorzystuje impulsy mocy o wysokim napięciu do dezintegracji skał. Rozwiązanie to było testowane w laboratoriach od lat, ale nie zostało jeszcze zastosowane w komercyjnych przedsięwzięciach wydobywczych.

Umowy nie tylko zapewniają BHP dostęp do nowej technologii, ale także czynią go aktywnym partnerem w dążeniu I-Pulse i BEV Europe do identyfikacji nowych zastosowań technologii zasilania impulsowego w przemyśle wydobywczym.

Jak wskazano w Mining.com, kruszenie i mielenie wydobywanej skały na małe cząstki w celu wydobycia cennych metali i minerałów pochłania ponad 4 proc. światowej energii elektrycznej.

- Inwestycja BHP i nasza współpraca stanowią znaczący krok naprzód w rozwoju i komercjalizacji technologii I-Pulse dla przemysłu wydobywczego - oznajmił Robert Friedland, prezes I-Pulse.

Firma I-Pulse opracowała kilka zastosowań swojej technologii zasilania impulsowego, w tym rozwiązania do badań geologicznych, poszukiwań wody i produkcji.

Dyrektor generalny BHP Mike Henry stwierdził, że współpraca z I-Pulse i I-Rox przyczyni się do poszerzenia portfolio opcji firmy, które mogą zarówno poprawić konkurencyjność, jak i pomóc w dekarbonizacji jej działalności.

BHP Group (wcześniej BHP Billiton) to największy na świecie koncern wydobywczy.