Górniczy gigant nie zwalnia tempa

Osiągi Coal India robią wrażenie. Indyjska firma to hegemon na węglowym rynku.

Zapasy węgla Coal India Limited przy kopalniach na dzień 31 sierpnia 2023 roku wynosiły 45,3 mln ton, co stanowi znaczny wzrost - o 46 proc. w porównaniu z tym samym dniem roku poprzedniego. Tak znaczące zapasy zapewniają spółce gotowość do sprostania nagłym wzrostom zapotrzebowania na energię ze strony sektora elektroenergetycznego.

W sierpniu 2023 roku spółka Coal India Limited (CIL) wykazała wyśrubowane wyniki w zakresie produkcji węgla. Firma wyprodukowała 52,3 mln ton węgla, co oznacza wzrost o 13,2 proc. w porównaniu z sierpniem 2022 roku i odzwierciedla trajektorię stałego wzrostu. Dla porównania w Polsce przez cały rok wydobywa się nieco ponad 50 mln ton węgla.

Coal India Ltd to największa spółka na świecie wydobywająca węgiel. Głównymi odbiorcami spółki są sektory energetyczny i stalowy. Konsumenci z innych sektorów to między innymi producenci cementu, czy nawozów.