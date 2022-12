Górniczy gigant podzieli swój biznes

Vale, potentat na rynku wydobywczym, planuje oddzielenie działalności związanej z rudą żelaza od aktywów niklu i miedzi.

Brazylijskie przedsiębiorstwo Vale to największy na świecie producent rudy żelaza i niklu. Jak informuje Mining.com, koncern oddzieli aktywa metali nieszlachetnych od operacji związanych z rudą żelaza i ujawni strategicznego partnera w pierwszej połowie przyszłego roku.

Kopalnie miedzi i niklu zostaną umieszczone w nowej strukturze prawnej o nazwie Vale Base Metals, z niezależnym zarządem, w skład którego wejdą specjaliści od górnictwa podziemnego i pojazdów elektrycznych. Jednostka będzie grupować kanadyjskie aktywa niklowe, indonezyjskie spółki joint venture, a także brazylijską kopalnię niklu Onca Puma i projekt miedzi Salobo.

Vale rozwija swoją działalność związaną z niklem i miedzią w czasie, gdy popyt na metale stosowane w okablowaniu i akumulatorach pojazdów elektrycznych przyspieszył w związku z odchodzeniem od paliw kopalnych.

Brazylijski gigant wydobywczy chce być głównym dostawcą na rynek pojazdów elektrycznych.

Aktywa niklu i miedzi w Kanadzie, Brazylii i Indonezji stanowiły prawie 15 proc. przychodów Vale w zeszłym roku.

Jak wskazano w Mining.com, Vale spodziewa się, że produkcja niklu osiągnie 230 000-245 000 ton rocznie w średnim okresie i przekroczy 300 000 ton od 2030 roku. Wydobycie miedzi ma się potroić w stosunku do obecnych poziomów do około 900 000 ton do 2030 roku.