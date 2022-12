Górniczy gigant przejmie konkurenta

Koncern górniczy BHP Group złożył wiążącą ofertę przejęcia australijskiego producenta miedzi OZ Minerals Ltd. za 9,6 miliarda dolarów australijskich (6,4 miliarda dolarów amerykańskich).

BHP Group chce zabezpieczyć sobie dostęp do surowca wykorzystywanego w transformacji energetycznej i samochodach elektrycznych. Oferta 28,25 dolarów australijskich za akcję, ogłoszona po raz pierwszy w listopadzie, trafi teraz do akcjonariuszy do zatwierdzenia pod koniec marca lub na początku kwietnia, poinformował BHP.

Transakcja, jednogłośnie poparta przez zarząd OZ Minerals, ma na celu umocnienie pozycji BHP jako jednego z największych na świecie producentów miedzi. Szacunki wskazują, że popyt na nią ma wzrosnąć o prawie 60 proc. w ciągu następnych dwóch dekad.

- Połączenie aktywów, umiejętności i wiedzy technicznej BHP i OZ Minerals zapewnia wyjątkowe możliwości, niedostępne w przypadku oddzielnej własności - zaznaczył w oświadczeniu dyrektor generalny BHP Mike Henry.

Jak wskazano w Mining.com, to największe przejęcie BHP od czasu zakupu Petrohawk Energy Corp. za 12,1 miliarda dolarów w 2011 roku. OZ Minerals, która prowadzi działalność w sąsiedztwie ogromnej kopalni BHP Olympic Dam w Australii Południowej, zwiększyłaby roczną produkcję miedzi BHP o około 7 proc. Posiada również kopalnie w Brazylii i projekt dotyczący niklu w Zachodniej Australii.

Przejęcie zostanie sfinansowane z „połączenia istniejących rezerw gotówkowych i ekwiwalentów gotówki BHP oraz wpływów z nowej pożyczki” - wskazał BHP.

BHP ograniczył swoją działalność w zakresie węgla w ostatnich latach i sprzedał w tym roku całą swoją działalność w zakresie ropy i gazu firmie Woodside Energy Group.