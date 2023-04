Górniczy gigant stawia na gospodarcze wykorzystanie metanu. I bierze miliony z Unii

- Jednym z głównych elementów naszej strategii środowiskowej jest redukcja emisji metanu - mówi portalowi WNP.PL Artur Badylak, odpowiedzialny za te kwestie w Jastrzębskiej Spółce Węglowej.

Rozmawiamy z Arturem Badylakiem, dyrektorem Biura Odmetanowania i Gospodarki Metanem w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Grupa kapitałowa JSW jest największym producentem węgla koksowego hard w Unii Europejskiej i jednym z wiodących producentów koksu używanego do wytopu stali.

Dyrektor JSW komentuje dla nas sprawę rozporządzenia unijnego, które wprowadza normę emisji metanu w wysokości 5 ton tego gazu na 1000 ton wydobytego węgla. Przepis miałby obowiązywać od 2027 roku, a w 2031 roku norma miałaby objąć także kopalnie węgla koksowego.

W propozycjach jest zapis, że trzy lub pięć lat po wejściu w życie to rozporządzenia będzie dotyczyło również Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

- Generalnie rozporządzenie metanowe jest bardzo istotne dla polskiego górnictwa, dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej oczywiście również - przyznaje w rozmowie z portalem WNP.PL Artur Badylak, dyrektor Biura Odmetanowania i Gospodarki Metanem w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. - W propozycjach jest zapis, że trzy lub pięć lat po wejściu w życie to rozporządzenia będzie dotyczyło również Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Trzeba zredukować praktycznie emisję metanu ze stacji odmetanowania do zera

Przy czym nie wiadomo - zaznacza Artur Badylak - jakie będą limity emisji metanu szybami wentylacyjnymi z kopalń węgla koksowego.

- Już teraz to rozporządzenie dotyczy nas w kwestii emisji metanu ze stacji odmetanowania. Tutaj musimy podjąć pewne kroki, aby zredukować praktycznie emisję metanu ze stacji odmetanowania do zera - zaznacza Artur Badylak.

W JSW program gospodarczego wykorzystania metanu jest realizowany od roku 2017

- Od 2017 roku prowadzimy program gospodarczego wykorzystania metanu w naszych kopalniach północnych, czyli kopalni Budryk i kopalni Knurów-Szczygłowice - wskazuje w rozmowie z portalem WNP.PL Artur Badylak. - Zwiększamy produkcję energii elektrycznej z metanu ujmowanego systemem odmetanowania.

W ubiegłym roku JSW ogłosiła strategię środowiskową, której jednym z głównych elementów jest właśnie redukcja emisji metanu. W ramach redukcji emisji metanu realizowane są działania na dole wszystkich kopalń spółki zwiększające efektywność odmetanowania.

- Chcemy tę efektywność zwiększyć do poziomu 50 proc. Całość tego metanu chcemy gospodarczo wykorzystać. Zarówno w kopalniach północnych, jak i w południowych, tj. w kopalni Pniówek i Borynia-Zofiówka - mówi Artur Badylak.

Działania JSW zostały docenione przez UE. Kosztem ponad 21 mln euro, we współpracy z Europejskim Funduszem Badawczym Węgla i Stali UE, Jastrzębska Spółka Węglowa prowadzi m.in. międzynarodowy projekt redukcji emisji metanu ze zrobów po eksploatacji węgla w kopalni Pniówek. Wychwycony gaz trafia rurociągiem do odbiorcy (PGNiG). Z wykorzystaniem metanu z kopalń JSW produkowanych będzie docelowo ok. 400 tys. MWh energii elektrycznej rocznie.

Grupa kapitałowa JSW jest największym producentem węgla koksowego hard w Unii Europejskiej i jednym z wiodących producentów koksu używanego do wytopu stali. Produkcja i sprzedaż węgla koksowego oraz produkcja, sprzedaż koksu i węglopochodnych stanowią podstawową działalność grupy JSW.

W 2022 roku grupa kapitałowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej wypracowała zysk netto w wysokości prawie 7,6 mld zł, który był wyższy o prawie 6,6 mld zł od zysku netto osiągniętego w 2021 roku. To najlepszy wynik w historii firmy.