Górniczy protest trwa. Początek rozmów z delegacją rządową

Rozszerza się podziemny protest, który 21 września rozpoczął się w kopalniach Ruda i Wujek na Górnym Śląsku. Dołączyły kopalnie Piast i Ziemowit. - Sprawa jest do poukładania na szczeblach państwa. Inaczej się zaszczujemy na śmierć ku pożytkowi eksporterów węgla i energii elektrycznej do Polski - przekonuje w rozmowie z portalem WNP.PL Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki.

- Na początku lat 90-tych tona węgla kosztowała 20 dolarów, a ludzi w górnictwie było około 440 tysięcy i funkcjonowały 72 kopalnie. Natomiast nadpodaż węgla w stosunku do potrzeb krajowych przekraczała 70 mln ton rocznie - zaznacza Markowski.Wskazuje przy tym, że z puntu widzenia rynkowego jesteśmy w sytuacji o wiele lepszej. Cena węgla jest bowiem niemal trzykrotnie wyższa, ludzi w górnictwie jest przeszło pięć razy mniej, kopalń też jest pięć razy mniej. A rynek na węgiel jest cały czas chłonny, czego najlepszym dowodem jest skala importu tego surowca do Polski.- Co jest powodem impasu? Tak naprawdę brak wizji użyteczności węgla kamiennego i brunatnego w modelu energetycznym Polski w ciągu najbliższych trzydziestu lat - uważa Markowski. - Miotamy się pomiędzy prognozami ekologicznymi UE, które też nie są jednoznaczne a własną doktryną bezpieczeństwa energetycznego państwa. Nudzenie o restrukturyzacji górnictwa już nikogo u nas nie interesuje. Wszyscy: cała Polska i górnicy mają terminu „restrukturyzacja" dosyć.Zdaniem byłego wiceministra trzeba jednoznacznie określić kierunek transformacji energetycznej Polski. Ale nie tylko z zastosowaniem kryteriów ekologicznych, jak to zostało zrobione przez ministra klimatu, ale z uwzględnieniem kryterium "dostatku energetycznego", które winien mieć na uwadze musi minister aktywów państwowych odpowiedzialny za bezpieczeństwo energetyczne państwa.- Górnicy protestują tak naprawdę do końca nie wiedząc, przeciwko czemu - ocenia Markowski. - Należałoby tylko poradzić, żeby rząd był bardziej oszczędny w słowach a związkowcy bardziej oszczędni w protestach, bo sprawa jest naprawdę do poukładania na szczeblach państwa - dodaje.Markowski radzi, by wnikliwie przyjrzeć jakości zarządzania kopalniami.- Kadra jest ubezwłasnowolniona decyzjami polityków, a zarządy spółek węglowych bardziej pilnują spokoju społecznego niż ekonomii - zaznacza Jerzy Markowski. - A w kierowaniu kopalnią doktryna jest prosta: kopać tylko czarny i nie pozwolić kraść. Jest to oczywiście przenośnia, którą górnicy doskonale rozumieją.Według Markowskiego najwyższy czas przestać robić z górnictwa sprawę narodową, a jednocześnie przedmiot ambicji samych górników.- To nie my, górnicy, wymyśliliśmy górnictwo - zaznacza Markowski. - A jedyna nasza rola polega na tym, że sięgamy po zasoby, które dała nam natura, a z czego państwo nie potrafi racjonalnie skorzystać. I tak się zaszczujemy na śmierć ku pożytkowi eksporterów węgla i energii elektrycznej do Polski.