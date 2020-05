Górniczy puzzle do ułożenia. Bez wygaszania się nie obejdzie

W górnictwie coraz więcej obaw i coraz większa nerwowość. Branża była w trudnej sytuacji jeszcze przed pandemią koronawirusa, a ta spotęgowała problemy. W jakim kierunku pójdą działania? - Rząd może się zdecydować na wygaszanie nierentownych kopalń w górnictwie węgla kamiennego - komentuje dla portalu WNP.PL Jakub Szkopek, analityk mBanku. Niezależny ekspert Herbert Gabryś uważa, że trzeba będzie konsekwentnie likwidować to, co nieefektywne. Są też postulaty łączenia branży z energetyką.

Zarazem podkreśla, że to wszystko jest do omówienia po analizach, czy w skład tej grupy weszłyby wszystkie aktywa węglowe - łącznie z Bogdanką i Jastrzębską Spółką Węglową, kopalniami Polskiej Grupy Górniczej, Tauronu Wydobycie i Węglokoksu Kraj, czy też nie. I jaki miałby być sposób powiązania kapitałowego ze spółkami energetycznymi.- To wszystko jest do dyskusji pod warunkiem, że będziemy rozwiązywać ten problem kompleksowo - zaznacza Ziętek. - Jak rozumiem, rząd pracuje nad tego typu analizami - dodaje.Podkreśla przy tym, że rząd powinien je przedstawić stronie społecznej do 21 kwietnia, jak obiecywał w lutym tego roku. Z uwagi na sytuację związaną z pandemią koronawirusa termin ten został przesunięty.- Oczekujemy, że rząd wywiążę się z tego zobowiązania do końca maja. Jako strona społeczna jesteśmy do tej dyskusji gotowi - podkreśla Ziętek.Czas pokaże, jaka opcja ostatecznie przeważy i czy dojdzie do wygaszania niektórych kopalń oraz czy realizowane będzie łączenie aktywów górniczych z energetycznymi. Na razie w kopalniach głównym tematem jest pandemia koronawirusa, która coraz mocniej uderza w zakłady wydobywcze ulokowane na Górnym Śląsku.Obecnie mówiąc o pogłębiających się problemach górnictwa, wszyscy spoglądają przede wszystkim na Polską Grupę Górniczą, która jest naszą największą węglową spółką i w której zatrudnionych jest około 41 tysięcy osób. Ale nie tylko ona ma wielkie problemy.- W przypadku Tauronu Wydobycie mamy istny dramat - ocenia Jakub Szkopek. - Wpompowano tam w kopalnie Janina, Brzeszcze i Sobieski pół miliarda złotych i było pół miliarda straty EBITDA - dodaje Jakub Szkopek.Niewykluczone zatem, że rząd w nieodległej przyszłości będzie chciał przekazać nierentowne aktywa generujące straty do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Pomimo całkiem dobrej koniunktury w 2019 roku trzy kopalnie Polskiej Grupy Górniczej (Ruda, Sośnica i Wujek) odpowiadające za 24 proc. wydobycia przyniosły stratę.Jak wskazało Biuro Maklerskie mBanku w raporcie z 30 kwietnia 2020 roku - dodatkowo 90 proc. wypracowanego w PGG wyniku netto generowane było przez kopalnie odpowiadające jedynie za 39 proc. wydobycia - kopalnia zespolona ROW i Mysłowice Wesoła.- Pogarszające się warunki rynkowe w roku 2020 mogą zwrócić uwagę rządzących, że dłużej tak się nie da i niektóre nierentowne aktywa górnicze mogą być likwidowane - podsumowuje Jakub Szkopek.Wzrost zapasów na przykopalnianych zwałowiskach oraz wstrzymanie wydobycia w trzech kopalniach Polskiej Grupy Górniczej z uwagi na koronawirusa przełoży się na ograniczenie produkcji w drugim kwartale 2020 roku, co prowadzić będzie do spadku efektywności oraz wyników finansowych.Analitycy przypominają, że wynegocjowane sześcioprocentowe podwyżki to około 270 mln zł dodatkowych kosztów w 2020 roku. W PGG nie obędzie się bez cięcia nakładów inwestycyjnych do absolutnego minimum, by ratować płynność.Problemy nie omijają także Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW), wydobywającej głównie węgiel koksowy potrzebny do produkcji stali. Europejscy producenci samochodów wygasili produkcję, co negatywnie przekłada się na zapotrzebowanie na stal.Ciężka sytuacja na europejskim rynku stali może się jeszcze utrzymywać, a zatem pod presją będą ceny koksu, jak i wolumeny sprzedaży. Jak wskazało Biuro Maklerskie mBanku w raporcie z 30 kwietnia 2020 roku, Jastrzębska Spółka Węglowa w 2020 roku będzie zmuszona do ograniczenia wolumenu produkcji węgla ogółem do 14,2 mln ton (- 4 proc. rok do roku).Ograniczenie popytu ze strony hut, a także spadek zapotrzebowania na węgiel od elektrowni (w efekcie pandemii koronawirusa zużycie energii w Polsce spadło o około 10 proc.) będzie powodować, że zapasy węgla w JSW na koniec roku wzrosną do 2,5 mln ton - a zatem obejmą praktycznie całą pojemność składowisk. W drugim kwartale 2020 roku JSW może zatem podejmować decyzje o ograniczaniu wydatków inwestycyjnych.Zobacz także: Bogdanka dmucha na zimne Wiadomo, że jeszcze w latach trzydziestych, a i czterdziestych, skazani będziemy na istotny udział węgla w produkcji energii elektrycznej. Potrzebne są zatem działania restrukturyzacyjne w sektorze węglowym, który stanowią nie tylko kopalnie, ale również cała rzesza mniejszych i większych firm, które kooperują z kopalniami i dostarczają do nich różne wyroby, w tym maszyny i urządzenia oraz usługi.- Nie da rady uciec od trudnych rozwiązań i niepopularnych decyzji - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL szef jednej z firm zaplecza górnictwa, chcący zachować anonimowość. - Moim zdaniem nie obejdzie się bez wygaszenia niektórych nierentownych kopalń, choć oczywiście tego typu decyzje zawsze budzą opór społeczny - dodaje.W samych kopalniach pracuje ponad 80 tys. osób. Według szacunków samorządu gospodarczego w sektorze zaplecza górniczego zatrudnionych jest łącznie ok. 400 tysięcy osób. Na tę liczbę składają się pracownicy firm usługowych i serwisowych, produkujących maszyny i urządzenia górnicze, ale także placówek naukowo-badawczych i projektowe o profilu górniczym. Przy reformowaniu górnictwa trzeba to mieć na uwadze. Chodzi bowiem o znaczną część rynku pracy na Śląsku i poza nim.Czytaj również: Firmy z branży okołogórniczej apelują do premiera: Prosimy o powołanie zespołu kryzysowego