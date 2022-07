Górniczy związkowcy chcą podpisania umowy społecznej

Przywódcy górniczych związków chcą notyfikowania i podpisania umowy społecznej. Górnicy doskonale wiedzą, że węgiel jest na niższych pokładach, obaczony coraz większym ryzykiem - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Premier Morawiecki spotkał się w poniedziałek (26 lipca) w Katowicach z liderami górniczych związków zawodowych - sygnatariuszy podpisanej w maju ub. roku umowy społecznej, regulującej zasady i tempo transformacji górnictwa do 2049 r. Po tym spotkaniu premier i inni członkowie rządowej delegacji nie rozmawiali z dziennikarzami.

"Przywódcy górniczych związków zawodowych powiedzieli mi: chcemy notyfikowania i podpisania umowy społecznej. A w umowie społecznej zawarte jest właśnie stopniowe schodzenie z produkcji węgla kamiennego" - powiedział natomiast Morawiecki w Polsat News pytany o efekty spotkania.

Jak kontynuował "ja im obiecałem, że zrobimy wszystko, aby w jak najkrótszym czasie odpowiedzieć na wszystkie pytania, to jest kilkadziesiąt pytań, ze strony Komisji Europejskiej". "Po co? Po to, aby ta umowa społeczna była podpisana. Co jest w umowie społecznej? Nowe technologie, ale również zmniejszanie wydobycia węgla kamiennego" - powiedział premier.

"Górnicy doskonale wiedzą, że tego węgla coraz bardziej brakuje, że jest on na niższych pokładach, zametanowany, coraz bardziej obaczony wysokim ryzykiem" - wskazał szef rządu.

Związki oceniają, że umowa nie jest realizowana i wskazują, że wymaga zmian. Związkowcy zaś - jak relacjonowali - dostali zapewnienie, że rząd będzie nadal zabiegał o unijną notyfikację umowy społecznej dla górnictwa.

Jednocześnie - jak mówił szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz - w najbliższych latach, wobec wzmożonego popytu i potrzeb rynku, krajowe wydobycie węgla ma być zwiększane. Związkowcy widzą w tym niespójność, ponieważ umowa społeczna zakłada stopniowe wygaszanie wydobycia, zaś jego zwiększanie wymaga poważnych inwestycji w kopalniach i zatrudniania pracowników.

"Przewodniczący Kolorz zaapelował do mnie, trzy dni temu, kiedy byłem na Śląsku właśnie o to, żeby jak najszybciej realizować umowę społeczną, która zawiera zmniejszanie wydobycia węgla kamiennego" - poinformował natomiast w czwartek Morawiecki.

Zapewnił jednocześnie, że "my nie wyłączamy żadnych elektrowni na węgiel". "Wręcz przeciwnie, właśnie niedawno otworzyliśmy Jaworzno. Kolejna elektrownia o mocy jednego gigawata. I remontujemy inne" - powiedział.

Podpisana 28 maja ub. roku umowa społeczna określa zasady i tempo wygaszania polskich kopalń węgla kamiennego (energetycznego) w perspektywie 2049 roku. Dokument zawiera m.in. gwarancje zatrudnienia oraz osłon socjalnych dla górników oraz umożliwia (już realizowane) budżetowe dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych.