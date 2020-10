Górniczy związkowcy: podpisanie porozumienia to nie koniec walki

- O porozumieniu podpisanym 25 września przez MKPS z delegacją rządową wypowiadają się wszyscy. Ci, którzy dzisiaj porozumienie krytykują, jeszcze dwa tygodnie temu nawoływali do zaorania górnictwa i całego Śląska do 2030 roku. Zobacz, co naprawdę zapisano w porozumieniu i czym różnią się jego zapisy od tego, co wcześniej chciał zrobić rząd - zaznaczają związkowcy z Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego (MKPS) Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Biuletynie Ulotnym MKPS-u.

Związkowcy przypominają w biuletynie, że wcześniej miało być tak, iż koniec produkcji węgla kamiennego w Polsce miał nastąpić najpóźniej w 2035 roku.

Likwidacja kopalń miała ruszyć jeszcze w tym roku. Dodatkowo na 3 lata miała zostać zawieszona „czternastka”, a płace obniżone o 30 proc.

Nie było - przypominają związkowcy - żadnych konkretów, czy cokolwiek powstanie w zamian. Istniało ogromne ryzyko, że cały Śląsk zamieni się w region biedy i strukturalnego bezrobocia.