Górniczy związkowcy spotkają się z europosłami ws. unijnego rozporządzania metanowego

Przedstawiciele górniczych związków zawodowych i szefowie spółek węglowych spotkają się w sobotę w Katowicach z europarlamentarzystami wszystkich opcji politycznych, by rozmawiać o możliwościach zablokowania zapisów unijnego rozporządzenia metanowego.

Wdrożenie rozporządzenia w proponowanym kształcie w ocenie związkowców i pracodawców "oznacza w praktyce likwidację w ciągu kilku lat większości kopalń węgla kamiennego w Polsce, zarówno węgla energetycznego, jak również koksowego".

"Kwestia tego rozporządzenia jest kluczowa dla gospodarczej przyszłości Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, dla przyszłości całej społeczności tego regionu. To nasze być albo nie być. Trzeba być w tej sprawie ponad podziałami" - podkreślił w piątek jeden z inicjatorów spotkania, szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz.

Dyskutowane obecnie w Parlamencie Europejskim regulacje wprowadzają od 2027 roku normę 5 ton metanu na 1000 ton wydobytego węgla innego niż koksowy, a od roku 2031 - 3 tony gazu na 1000 ton węgla, w tym koksowego. Polskie kopalnie emitują więcej - średnio od 8 do 14 ton metanu na 1000 ton wydobytego węgla, zostałyby więc obłożone wysokimi karami za przekroczenie norm - w Polskiej Grupie Górniczej byłoby to ok. 1,5 mld zł rocznie. Tym samym nawet dwie trzecie kopalń PGG musiałoby zostać zamkniętych już w 2027 roku.

Jak informował niedawno wiceminister aktywów państwowych Marek Wesoły, strona polska zabiega o kompromis na poziomie 8 ton metanu na 1000 ton wydobywanego węgla.

Inicjatorami sobotniego spotkania, obok śląsko-dąbrowskiej i górniczej Solidarności, są Związek Zawodowy Górników w Polsce i Porozumienie Związków Zawodowych Kadra. Jak podali organizatorzy, udział potwierdzili m.in. byli premierzy Jerzy Buzek (KO) i Beata Szydło (PiS), a także większość innych parlamentarzystów z woj. śląskiego, wszystkich opcji politycznych. Będą też prezesi Polskiej Grupy Górniczej i Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Chcą zablokowania "szkodliwych zapisów unijnego rozporządzenia metanowego"

"Celem spotkania jest omówienie i przyjęcie planu wspólnych działań mających na celu zablokowanie szkodliwych zapisów unijnego rozporządzenia metanowego" - podali związkowcy. "Liczymy, że spotkanie z europosłami nie skończy się na słowach i deklaracjach. Czekamy na konkretne działania polityków, których zadaniem jest reprezentowanie nas w Parlamencie Europejskim, w unijnych instytucjach" - zaznaczył Dominik Kolorz.

Wdrożenie unijnego rozporządzenia w proponowanym kształcie w ocenie związkowców i pracodawców "oznacza w praktyce likwidację w ciągu kilku lat większości kopalń węgla kamiennego w Polsce, zarówno węgla energetycznego, jak również koksowego".

Rygory niemożliwe do spełnienia przez polskie kopalnie

"Zapisy tego dokumentu nakładają na kopalnie rygory niemożliwe do spełnienia. Nie istnieją technologie wychwytywania metanu, które pozwoliłyby spełnić wymogi stawiane przez autorów rozporządzenia. Z kolei przewidywana wysokość opłat za emisję metanu uczyni wydobycie węgla całkowicie nieopłacalnym" - wskazują przedstawiciele górniczych związków.

Reprezentanci strony społecznej zwracają też uwagę, że wejście w życie unijnego rozporządzania metanowego uczyni nieaktualną umowę społeczną z 2021 roku w sprawie transformacji górnictwa i woj. śląskiego.