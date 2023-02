Górnik przebiegł kolejny maraton

Ireneusz Niezgoda, kierownik gospodarki materiałowej w - należącej do Polskiej Grupy Górniczej - kopalni Mysłowice-Wesoła, wrócił z Dubaju, gdzie przebiegł swój 26 maraton w życiu.

Ireneusz Niezgoda na koncie ma już Koronę Maratonów Polski oraz maratony na wszystkich kontynentach oprócz Antarktydy. Tam również planuje biec. Towarzyszy mu córka, którą zaraził pasją biegania.

- Zaczęło się dwanaście lat temu, kiedy skręciłem kolano i okazało się, że nie mogłem już grać amatorsko w piłkę. Jeden z kolegów mnie namówił i zacząłem biegać - wspomina Ireneusz Niezgoda, cytowany na stronie Polskiej Grupy Górniczej.

Uczestniczył między innymi w maratonie w Nowym Jorku, gdzie pobiegło 60 tysięcy osób, czy w Paryżu, gdzie było jeszcze więcej uczestników, bowiem ponad 75 tysięcy. Wspomina także Sidney, Berlin, Rio de Janeiro czy Marrakesz.

Przyznaje, że maraton nie jest łatwą dyscypliną sportu. - U mnie przychodzi taki moment po 33 km. Ogromnego zmęczenia, kiedy mam ochotę zrezygnować. Ale biegnę dalej - zaznacza Ireneusz Niezgoda.

I podkreśla, że może liczyć na wsparcie zakładu pracy oraz Polskiej Grupy Górniczej co dodatkowo go mobilizuje. Teraz przygotowuje się do wrześniowego maratonu w Budapeszcie i ćwiczy kilka razy w tygodniu.