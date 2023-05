Górnik to brzmi dumnie

Zawód górnika cieszy się uznaniem wśród 62 proc. Polaków - wynika z trzeciej edycji rankingu, który przygotował instytut badawczy SW Research.

Polacy ponownie zdecydowali. Ranking prestiżu zawodów obejmujący blisko 40 kategorii, realizowany od trzech lat przez instytut badawczy SW Research pokazuje pewną stabilność nie tylko w czołówce najbardziej poważanych profesji, ale również wśród specjalności zamykających zestawienie.

Górnicy zajęli w tym roku wysokie - siódme miejsce

W roku 2023, podobnie jak w latach ubiegłych, podium zdominowane jest przez dwa zawody: strażaka oraz ratownika medycznego. Pierwszy z nich poważany jest przez 84 proc. Polaków, drugi przez 83 proc. Trzecie miejsce od lat jest obszarem rywalizacji między zawodem pielęgniarki i lekarza, jednak w 2023 roku brąz przypadł pielęgniarkom, z wynikiem 75 proc. Pozostałe miejsca w czołówce zawodów cieszących się społecznym uznaniem objęli kolejno: lekarze (74 proc.), profesorowie wyższych uczelni (69 proc.), farmaceuci (68 proc.), górnicy (62 proc.) oraz inżynierowie (60 proc).

Górnicy zajęli w tym roku siódme miejsce, co oznacza spadek o jedną pozycję w porównaniu do 2022 roku. Jest to jednak lepszy wynik niż w pierwszej edycji badań z 2021 roku, kiedy to zawód górnika uplasował się na ósmym miejscu.

Natomiast na przeciwnym biegunie znajdują się zawody i specjalizacje, takie jak influencer, youtuber czy działacz partii politycznej. Ostatnie dwie pozycje wymieniają między sobie influencerzy i youtuberzy, których poważaniem darzy średnio 13 proc. polskiego społeczeństwa. Pozostałe pozycje (od 36 do 32) z końca tabeli to domena polityków: działaczy partyjnych (14 proc.), posłów (16 proc.), ministrów (20 proc.) oraz radnych (21 proc).

- Uważam, że istniały i nadal istnieją elementy etosowe, przynależne zawodowi górnika. Głównie chodzi o pracowniczą solidarność wobec niebezpieczeństw występujących podczas pracy pod ziemią. Warto o tym mówić i do tego wracać - zaznaczył w jednym z wywiadów dla portalu WNP.PL prof. Marek Szczepański, socjolog z Uniwersytetu Śląskiego.

Ostatni czas pokazał znaczenie węgla dla bezpieczeństwa energetycznego kraju

Górnictwo w Polsce w porównaniu do sytuacji sprzed 20, 30 lat mocno się skurczyło. Natomiast ostatni czas pokazał znaczenie węgla dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. Poza tym górnictwo to nie tylko kopalnie, ale też wiele firm dostarczających kopalniom produkty (w tym maszyny i urządzenia) oraz usługi. O tym nie wolno zapominać.

- Trzeba pamiętać, że likwidując kopalnię, likwidowano także miejsce, które wcześniej wyznaczało rytm i styl życia całej społeczności - zaznaczył socjolog prof. Marek Szczepański w wywiadzie rzece, jaki z nim przeprowadziłem przed laty, zatytułowanym "Życie to socjologia". - Nie wolno tworzyć społecznej próżni. Zamykając jakieś nierentowne przedsiębiorstwo, trzeba oferować coś w zamian - podkreślił prof. Marek Szczepański.