Górnik ze Staszica organizuje rockowy festiwal muzyczny

Rockowe brzmienia, dwie sceny muzyczne, zlot motocyklistów i niespodzianki dla dzieci. To wszystko już 3 czerwca w ramach Muszlownik Murcki Festiwal w katowickiej dzielnicy Murcki. Zagrają między innymi: Gutek, CELA NR 3, Skankan, Loża Masorza, Warhlack i Aberracja.

Głównym organizatorem i pomysłodawcą imprezy jest Janusz Brzozowsk, górnik pracujący od 10 lat na dziale taśmowym Ruchu Staszic kopalni Staszic-Wujek należącej do Polskiej Grupy Górniczej (PGG).

- Pomysł zrodził się przed 13 laty, zanim zacząłem pracę na kopalni - zaznacza Janusz Brzozowski, cytowany na stronie PGG. - Chciałem, by młodzi artyści, którzy ćwiczą w garażach i nie mają możliwości zagrać dla publiczności, mieli gdzie wystąpić przed szerszą publiką. Pomyślałem, że skoro w parku w Murckach mamy muszlę koncertową, czemu jej nie wykorzystać. Zaprosiłem mało znane kapele i okazało się, że był to pomysł bardzo trafiony, bo z roczną przerwą na pandemię, trwa do dzisiaj i bardzo się rozwinął. Teraz występują także znani artyści - dodaje Janusz Brzozowski.

W tym roku po raz pierwszy będą działać dwie sceny muzyczne. Pierwsza rockowa rusza o 14.00 , występy planowane są do północy. Druga elektroniczna rusza później, ale muzyka ma z niej płynąć do ostatniego fana. Całość rozpocznie zlot motocyklistów, przewidziane są także niespodzianki dla dzieci, takie jak na przykład warsztaty na perkusji. Organizatorzy liczą, że przyjdzie kilka tysięcy osób. Wstęp jest bezpłatny, wsparcia udziela między innymi PGG i miasto Katowice. Część pieniędzy pochodzi również z projektu budżetu obywatelskiego.