Górnikom jest dobrze, ale tylko na chwilę

Polskie górnictwo od lat jest w trudnej sytuacji. Z jednej strony unijna polityka klimatyczno-energetyczna, z drugiej nieudolna polityka kolejnych rządów, dla których węgiel nie jest dobrem, nie jest bogactwem - zaznacza Bogusław Hutek, szef górniczej Solidarności.

Z jednej strony unijna polityka klimatyczno-energetyczna, z drugiej nieudolna polityka kolejnych rządów

- Gdy słyszę pytanie, dlaczego górnicy jadą na listopadową manifestację do Warszawy, przecież jest im dobrze, to odpowiadam, że dobrze jest na chwilę - zaznacza Bogusław Hutek, przewodniczący Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ Solidarność. - Przecież polskie górnictwo od lat jest w trudnej sytuacji. Z jednej strony unijna polityka klimatyczno-energetyczna, z drugiej nieudolna polityka kolejnych rządów, dla których węgiel nie jest dobrem, nie jest bogactwem, tylko jest problemem. To właśnie z tych powodów teraz Polakom brakuje węgla i martwią się, że nie mają opału na zimę. To właśnie z tych powodów nie jesteśmy w stanie w szybkim tempie znacząco zwiększyć produkcji węgla. Górnictwo to nie jest branża, w której sprawdza się myślenie na krótką metę. Trzeba patrzeć znacznie dalej i szerzej - podkreśla Bogusław Hutek cytowany przez śląsko-dąbrowską Solidarność.

Chcemy, aby wreszcie ruszyły zapowiadane inwestycje w nowoczesne technologie węglowe

- Dla nas w kwestii bezpieczeństwa energetycznego Polaków i przyszłości górnictwa są trzy kluczowe sprawy - wskazuje Bogusław Hutek. - Po pierwsze Polityka Energetyczna Polski do 2050. Ten dokument ma zostać ogłoszony przez rząd do końca roku. Chcemy, aby pojawił się tam wyraźny zapis wskazujący, iż tzw. paliwem przejściowym w naszej energetyce będzie rodzimy surowiec, czyli węgiel, a nie gaz, który służy Rosji do szantażowania Europy - dodaje.

I zaznacza, że po drugie, związek domaga się jak najszybszej notyfikacji umowy społecznej dotyczącej transformacji górnictwa.

- Przy czym powinna ona zostać wcześniej skorygowana w taki sposób, aby uwzględniała obecny znaczny wzrost zapotrzebowania na węgiel. Po trzecie chcemy, aby wreszcie ruszyły zapowiadane inwestycje w nowoczesne technologie węglowe. Tu rząd nie musi pytać Brukseli, czy mu wolno to robić. Nie tylko wolno, ale trzeba - zaznacza Hutek.

- O te wszystkie wymienione wyżej sprawy musimy walczyć już dziś. Po to jedziemy do Warszawy. A tym, którzy uważają, że ich to nie dotyczy, przestrzegam. Już za parę, paręnaście miesięcy ponownie różni ważni będą mówić: „Już was i waszego węgla nie potrzebujemy. Teraz jedziemy na zielono” - kwituje Bogusław Hutek.