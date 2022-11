Gorzko o polskim węglu: sprzedali nas po trochu

- Na litość boską, niech się ktoś zdecyduje, co z tym górnictwem należy zrobić! - apeluje w rozmowie z portalem WNP.PL Bogusław Hutek, szef górniczej Solidarności.

Trzeba wykorzystać szansę, żeby chociaż ludziom na kopalniach coś poprawić. I tyle. Nic więcej nie jesteśmy w stanie zrobić, jeżeli taka jest polityka w Unii Europejskiej. To jest zielona religia - twierdzi Hu tek.

Jego zdaniem czas rozmów się skończył. - Jeżeli ten rząd chce zwiększyć wydobycie węgla to, według szefa górniczej "S" decyzje trzeba podjąć teraz, skorygować umowę społeczną i ją notyfikować - przekonuje.

Notyfikacja w Unii Europejskiej to według Hutka forma zabezpieczenia najbliższej przyszłości branży przy ewentualnej zmianie władzy. - Wtedy trudniej będzie im to wszystko rozwalić - argumentuje szef górniczej Solidarności.

W jakim obecnie jesteśmy miejscu, jeżeli chodzi o polskie górnictwo? Ciągle słyszymy o kryzysie energetycznym, są plany budowy w Polsce elektrowni jądrowych. Jednak nie słychać jednoznacznych postulatów ze strony rządu odnośnie konsekwentnego zwiększania wydobycia węgla w dłuższej perspektywie.

- Dla mnie to jest niezrozumiałe. Problem polega na tym, że w obecnym rządzie, jak i w rządach poprzednich, nie ma decyzyjności czy jednolitego stanowiska.

W jednym dniu słyszę na Radzie Dialogu Społecznego od premiera Mateusza Morawieckiego, że nie będzie inwestycji w węgiel. Za chwilę słyszę wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina, że trzeba inwestować w górnictwo.

A pani minister klimatu i środowiska Anna Moskwa wychodzi i mówi, że trzeba inwestować w górnictwo, ale na Lubelszczyźnie. No i wychodzi prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, który mówi, że węgla nie trzeba i jest to surowiec trudny do wydobycia. Na litość boską, niech się ktoś zdecyduje, co z tym górnictwem należy zrobić. Natomiast ja już nie oczekuję na żadne większe rozmowy.

Dlaczego?

- Dla mnie to jest prosty temat: czas rozmów się skończył, czas na decyzje. Jeżeli ten rząd chce zwiększyć wydobycie węgla w dłuższej perspektywie czasowej - chociaż nie wierzę, że to będzie powyżej 2049 roku - i mamy zainwestować w określone kopalnie, aby wydłużyć ich żywotność, to trzeba decyzje podjąć już. Zrobić korektę do umowy społecznej i ją notyfikować.

Rząd ma do końca tego roku przedstawić Politykę energetyczną Polski do 2050 roku

A jeżeli nie ma takiej decyzji, to trzeba notyfikować umowę społeczną w tej wersji, która jest. I zrealizować te inwestycje, które są zapisane w umowie społecznej. To ochroni nas przez tych 29 lat. Taką mam nadzieję. I gdyby ewentualnie władzę przejęli ci, którzy chcieliby już dzisiaj „ściachać” i zlikwidować to górnictwo jak najszybciej - w pięć czy dziesięć lat - to trzeba mieć przynajmniej zabezpieczenie, że będzie to notyfikowane w Unii Europejskiej. Wtedy trudniej będzie im to wszystko rozwalić. To dla mnie są teraz priorytety. Niech się ktoś zdecyduje, co robić.

Na co można w tym zakresie liczyć?

- Ponoć rząd ma do końca tego roku przedstawić Politykę energetyczną Polski do 2050 roku. Jeżeli tam nie będzie wpisane, że węgiel jest paliwem przejściowym i nie zostaną pokazane określone inwestycje w górnictwie, to nie ma o czym dyskutować. To trzeba notyfikować umowę społeczną w wersji z maja 2021 roku, którą uzgodniono po długich i trudnych negocjacjach.

Jeżeli wejdzie w życie dyrektywa metanowa, która od roku 2027 dotyczyć będzie węgla kamiennego, to będzie problem

Mówi się o odchodzeniu w Polsce od węgla kamiennego energetycznego do 2049 roku. A kopalnie Jastrzębskiej Spółki Węglowej wydobywające przede wszystkim węgiel koksowy potrzebny do produkcji stali? One też miałyby fedrować tylko do 2049 roku czy jednak dłużej?

- Nie wiadomo. Jeżeli wejdzie w życie dyrektywa metanowa, która od roku 2027 dotyczyć będzie węgla kamiennego, to będzie problem.

Pierwotny projekt zakłada, że od 1 stycznia 2027 roku zakazane będzie uwalnianie metanu do atmosfery z szybów kopalń węgla innego niż koksowy, emitujących ponad 0,5 tony metanu na 1 tys. ton wydobytego węgla. To niemożliwe do osiągnięcia.

- I choćby kopalnie węgla koksowego ten system objął cztery lata później, czyli w roku 2031, to i tak nic to nie da. Nie będziemy bowiem w stanie wypełnić rygorów narzuconych przez UE, a kary są szacowane na 2,5 mld zł rocznie w przypadku JSW. A jak spojrzymy na Polską Grupę Górniczą, to zostają nam trzy kopalnie niemetanowe.

Od trzydziestu lat górnictwo jest restrukturyzowane, likwidowane i zamykane

Zatem tymi regulacjami w zakresie metanu UE może doprowadzić do szybkiej likwidacji polskiego górnictwa.

- Do konsultacji rządowych jeszcze nic nie przyszło. Trzeba naciskać na rząd, by się temu przeciwstawił. Ale czy się przeciwstawi? Nie wierzę. Pewnie będzie tak, jak wiele razy wcześniej było w sprawach dotyczących transformacji energetycznej.

Powiem tak - po prostu zostaliśmy sprzedani. Każdy rząd po kolei sprzedawał po trochu w UE to polskie górnictwo. Wszystkie rządy po kolei podpisywały różne dokumenty i nikt teraz nie chce się z tego wytłumaczyć.

Od trzydziestu lat jesteśmy restrukturyzowani, likwidowani i zamykani. Trzeba wykorzystać teraz szansę, żeby chociaż ludziom na kopalniach coś poprawić. I tyle. Nic więcej nie jesteśmy w stanie zrobić, jeżeli taka jest polityka w Unii Europejskiej. To jest zielona religia. Ludziom natłuczono do głów, że tak ma być. Jak widzę dziś, że resort klimatu wykorzystuje dzieci do reklamowania energii atomowej, to dla mnie jest to po prostu szok.