Gospodarka się ożywia, potrzeba będzie dużo węgla

Produkcja węgla na międzynarodowym rynku ma wzrosnąć do 8 mld ton w 2021 roku - wskazuje GlobalData. Oczekuje się, że światowa produkcja węgla będzie wzrastać o 2,3 proc. pomiędzy 2021 a 2025 rokiem i osiągnie poziom 8,8 mld ton w 2025 roku.

Ożywienie na rynku stali korzystne dla segmentu węgla koksowego

Na rynku europejskim nastąpiły natomiast ostatnio wyraźne oznaki odbudowującej się dostępności kolumbijskiego oraz amerykańskiego surowca. W drugim kwartale spodziewane są zwiększone dostawy surowca z USA na rynek europejski, Jednak analitycy wskazują, że mimo niskiego poziomu zapasów w europejskich portach ARA (Antwerpia-Rotterdam-Amsterdam, który w marcu wyniósł 3,4 mln ton węgla), ten wzrost importu ze Stanów Zjednoczonych będzie nieznaczny ze względu na wysokie stawki frachtowe.Obecnie ceny frachtu dalekomorskiego mocno poszybowały w górę, niemal o sto procent. Zatem sprowadzenie towarów z dalekich odległości nie jest już tak korzystne jak wcześniej.Wzrosty produkcji mają być widoczne szczególnie w segmencie węgla koksowego potrzebnego do produkcji stali. Gospodarki na świecie odżywają po pandemii, zatem producenci stali mają ręce pełne roboty, bowiem jest ssanie na rynku na wyroby stalowe: ze strony budownictwa, branży automotive, czy też branży AGD.- Popyt na stal generują miedzy innymi firmy budowlane. Także budowa magazynów idzie do przodu wraz z rozwojem sektora e-commerce - wskazuje w rozmowie z portalem WNP.PL Przemysław Sztuczkowski, prezes firmy Cognor. - Budowane są nowe hale, czy obwodnice w zakresie budownictwa drogowego. Jest duży popyt na pręty żebrowane czy na blachę w kręgach. To z kolei przekłada się na wzrost zapotrzebowania na stal oraz na wzrost cen wyrobów stalowych - dodaje.Popyt na blachy i inne wyroby utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Są także plany realizacji inwestycji na szeroką skalę w branży offshore (także w Polsce), czyli farm wiatrowych na morzu, gdzie również potrzeba będzie dużo stali. Stąd prognozy dla rynku węgla koksowego przedstawiają się dość korzystnie.Czytaj także: Jerzy Markowski: Ws. Turowa mamy do czynienia z wyjątkową agresywnością organizacji ekologicznych