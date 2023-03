Greenpeace oskarża kopalnie o zanieczyszczanie Odry i Wisły

Greenpeace opublikował raport dotyczący zasolenia dwóch największych polskich rzek. W raporcie pada głośne "oskarżam" pod adresem kopalń.







Chemicy na zlecenie Greenpeace przebadali dopływy obu rzek i miejsca zrzutu kopalnianych ścieków.

Eksperci uważają, że kolejna katastrofa na Odrze jest prawdopodobna już w tym roku, a fatalny scenariusz może powtórzyć się na Wiśle.

Organizacja apeluje o powołaniu Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry.

Po katastrofie, która latem ubiegłego roku zniszczyła ekosystem Odry, okazało się, że masowe wymieranie w rzece spowodowały toksyczne glony z gatunku prymnesium parvum, nazywane też złotymi algami.

Eksperci z Instytutu Ochrony Środowiska-Państwowego Instytutu Badawczego uznali, że tak duży rozwój glonów spowodowało właśnie zasolenie rzeki. Działacze Greenpeace i współpracujący z nimi naukowcy postanowili zbadać, jak duży jest problem w wodach Wisły i Odry.

– Postawiliśmy hipotezę, że źródłem zasolenia rzek są solanki pompowane przez górnośląskie kopalnie. Nie badaliśmy jednak wszystkich kopalń, tylko te, do których mieliśmy dostęp – mówi dr hab. Leszek Pazderski, chemik i ekspert Greenpeace ds. polityki ekologicznej.

Efekty badań przedstawiono dziś w Warszawie. „To właśnie działalność spółek górniczych oraz beztroskie spuszczanie stężonych roztworów soli do dopływów Odry należy uważać za pierwotną przyczynę zniszczenia ekosystemu tej rzeki. Kiedy w lecie przyjdą wyższe temperatury, a poziom rzeki w Odrze spadnie, może dojść do kolejnej katastrofy. Co gorsza, jeśli toksyczne mikroorganizmy znalazły się w międzyczasie także w dorzeczu Wisły, scenariusz katastrofy ekologicznej może się powtórzyć także w przypadku tej największej polskiej rzeki” – czytamy w raporcie.

Jakość wody w Wiśle i Odrze: w biegu przez Górny Śląsk szybko spada poniżej norm

W pierwszej kolejności zbadano dopływy Odry. Według badaczy rzeka Kłodnica jest początkowo mało zasolona, zmiana w wynikach pojawia się przy kopalni "Halemba" w Rudzie Śląskiej, a następnie w miejscu, gdzie dopływa potok z kopalni „Bielszowice”.

Podobnie jest w przypadku rzeki Bierawki, do której wpływają ścieki z kopalni „Knurów-Szczygłowice”. Eksperci podkreślają, że wpływająca do Polski z Czech Odra na granicy ma pierwszą klasę czystości, a poniżej Kanału Gliwickiego jej wody są już pozaklasowe.

Zdaniem Greenpeace sytuacja na Wiśle jest jeszcze bardziej dramatyczna. Poniżej Zbiornika Goczałkowickiego, który jest zbiornikiem wody pitnej dla znacznej części Górnego Śląska, rzeka ma wciąż pierwszą klasę czystości. Już w Czechowicach-Dziedzicach, przy kopalni „Silesia” zmienia się na drugą klasę, a przy kopalni „Ziemowit” jest już pozaklasowa. Dopływem Wisły jest też rzeka Gostynia, której zasolenie gwałtownie się zwiększa przy kopalniach „Bolesław Śmiały”, „Wesoła” i „Piast”.

– Odra i Wisła są rzekami pierwszej klasy czystości, jeśli chodzi o zasolenie, kiedy pojawiają się na Górnym Śląsku i są wtedy tak naprawdę czystymi, górskimi rzekami. Poniżej Górnego Śląska zamieniają się w ścieki. Takich parametrów nie ma wiele ścieków przemysłowych poniżej Górnego Śląska, nie dziwmy się więc, że w takich warunkach lęgną się rozmaite organizmy - takie jak złote glony – zaznacza Pazderski.

Największe polskie rzeki są ponownie zagrożone katastrofą ekologiczną

Badacze podkreślają, że sytuacja może wymknąć się spod kontroli, zwłaszcza, gdy – wraz ze zmianą pór roku – wzrosną temperatury, a ilość wody w rzekach będzie mniejsza, przy takich samych całorocznych stężeniach solanek.

Dlatego Greenpeace apeluje do ministerstwa klimatu m.in. o pilną aktualizację pozwoleń wodno-prawnych i ograniczenie w nich dopuszczalnych limitów stężeń chlorków i siarczanów w wodach zrzucanych do rzek oraz wszczęcie odsalania kopalnianych solanek na dużą skalę. Zdaniem aktywistów, górnicze spółki powinny uzupełnić brakujące oceny oddziaływania na środowisko oraz uzyskać brakujące decyzje środowiskowe, które określają warunki wydobycia w kopalniach. Podkreślają też konieczność korzystania przez górnicze spółki z nowoczesnych metod odsalania oraz objęcie doliny Dolnej Odry ochroną i utworzenie parku narodowego.