Grono zwolenników embarga na rosyjskie surowce może budzić zdziwienie

Europoseł Radosław Sikorski, który w latach 2007-2014 był ministrem spraw zagranicznych w rządach Donalda Tuska, niedawno na Twitterze sugerował, by ktoś opublikował listę firm importujących węgiel z Rosji. Swoisty radykalizm byłego ministra kontrastuje jednak z dawnymi wypowiedziami polityków jego partii, którzy swego czasu przekonywali, że nie należy się obawiać surowców i kapitału z Rosji.

Polski rząd i tak już mocno docisnął gaz

W marcu 2009 roku Radosław Sikorski, ówczesny szef polskiej dyplomacji - przypomina gazeta - widział nawet w Rosjanach jednego z członków Sojuszu Północnoatlantyckiego.- Rosja jest potrzebna do rozwiązywania problemów europejskich i globalnych. Dlatego, gdyby spełniła warunki, mogłaby być w NATO - stwierdził Radosław Sikorski podczas jednej z debat w Toruniu.Obecnie polski rząd stale nawołuje do tego, żeby nie sprowadzać surowców energetycznych z Rosji. Nie brakuje przy tym opinii, że w zbyt gwałtowny sposób chcemy zaprzestać importu rosyjskiego węgla czy ropy. Na drugim biegunie wskazuje się tu na Niemcy, które odrzucają możliwość wprowadzenia natychmiastowego embarga na surowce energetyczne z Rosji.I w takiej sytuacji politycy Platformy postulują jeszcze szybsze i jeszcze gwałtowniejsze odchodzenie od rosyjskich surowców.- Politycy Platformy Obywatelskiej są ostatnimi z tych, którzy powinni się wypowiadać na temat bezpieczeństwa energetycznego Polski - ocenia w rozmowie z portalem WNP.PL Bogusław Ziętek, przewodniczący Sierpnia 80. - Problemy, które dzisiaj mamy to w 90 proc. ich zasługa dodaje.I zaznacza, że za czasów ich rządów państwo nie było zarządzane, lecz dryfowało.- Najdobitniej o ich rządach wypowiedział się ówczesny szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz, stwierdzając, że „polskie państwo istnieje tylko teoretycznie” i oceniając wtedy Polskie Inwestycje Rozwojowe - flagowy projekt rządu Tuska - mianem "ch…j, dupa i kamieni kupa” - przypomina Ziętek.- Być może sankcje, na jakie decyduje się Polska w zakresie embarga na rosyjski węgiel, ropę i gaz są symboliczne, ale mają znaczenie. A w przypadku węgla Polska przez wiele lat utrzymywała w Rosji około 30 tysięcy miejsc pracy, importując ich węgiel, choć mieliśmy własny. Jeżeli Donald Tusk chce zrobić coś pożytecznego, to niech namówi niemieckich polityków do całkowitego embarga na rosyjską ropę, gaz i węgiel, bo to Niemcy dziś i inne popierające ich kraje UE w największym stopniu finansują zbrodnie Putina - podsumowuje Bogusław Ziętek.Czytaj także: Embargo na rosyjski węgiel. „Zbędny raban, nie powinniśmy wychodzić przed szereg”