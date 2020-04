Grupa Famur z 249 mln zł zysku netto w 2019 roku

Grupa Famur osiągnęła w 2019 roku zysk netto w wysokości ok. 249 mln zł. Przychody Grupy ze sprzedaży wyniosły ok. 2,165 mld zł, natomiast wypracowana EBITDA (zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych) ok. 451 mln zł. - Wyniki finansowe za 2019 rok pokazują, że Grupa Famur (...) skutecznie wykorzystała sprzyjające otoczenie rynkowe w branży wydobywczej - ocenił jej prezes Mirosław Bendzera.

Zarząd Grupy Famur w obliczu pandemii Covid-19 zdecydował o wzmocnieniu pozycji finansowej Grupy i zatrzymaniu całości zysku za 2019 rok jednocześnie podtrzymując przyjętą politykę dywidendową.

Przychody z rynku krajowego wyniosły 1,359 mld zł stanowiąc 62,8 proc. przychodów ogółem, natomiast sprzedaż eksportowa wzrosła w 2019 roku o 11 proc. osiągając poziom 806 mln zł.

Stanowi to 37,2 proc. przychodów ogółem względem 33 proc. wypracowanych w 2018 roku. Nadal największy udział w sprzedaży zagranicznej należy do Rosji i krajów WNP, które wygenerowały w 2019 roku 524 mln zł przychodu.