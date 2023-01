Grupa Famur zmieni markę na Grenevia. Nowa nazwa nawiązuje do ekologii

Giełdowa grupa Famur zmieni markę na Grenevia. Dotychczasowa nazwa Famur zostanie zachowana dla działalności związanej z technologiami i produktami dla sektora wydobywczego i energetyki wiatrowej - podała w czwartek firma.

Zmianę marki Famur SA na Grenevia SA zapoczątkowała podjęta formalnie w środę decyzja zarządu spółki. Aby weszła w życie, potrzebna jest jeszcze decyzja akcjonariuszy oraz wpis do KRS. Zakończenie procesu zmiany nazwy spodziewane jest na przełomie kwietnia i maja tego roku.

"Nazwa wprost nawiązuje do zielonej (Grene) drogi (via), jaką idziemy jako firma w związku z nowym kierunkiem ogłoszonym w maju 2021 roku" - wyjaśnił prezes Famuru Mirosław Bendzera, cytowany w czwartkowym komunikacie spółki.

Zmiana marki towarzyszy wdrożeniu nowej struktury biznesowej Grupy, na którą złożą się cztery niezależne segmenty prowadzące działalność w oparciu o: wielkoskalową fotowoltaikę (Projekt-Solartechnik), systemy bateryjne (Impact Clean Power Technology), rozwiązania dla sektora dystrybucji energii (Elgór+Hansen) oraz produkty i usługi dla sektora wydobywczego i energetyki wiatrowej (Famur).

Grupa ogłosiła również Strategię Zrównoważonego Rozwoju na lata 2023-2030. Zakłada ona, że do roku 2030 Grenevia zredukuje w ramach aktualnej działalności emisję gazów cieplarnianych o 40 proc., unikając emisji do 2,3 mln ton CO2. Ponadto do końca 2024 r. spółka zamierza osiągać ok. 70 proc. przychodów z innych źródeł niż sektor węgla energetycznego oraz zmienić swój miks energetyczny, który w ok. 35 proc. ma być oparty o odnawialne źródła energii.

Grenevia - jak podano - "ma ambicje być atrakcyjną dla inwestorów giełdowych platformą do lokowania swoich środków w projekty korzystające z trendu zielonej transformacji. Grupa będzie jednocześnie kontynuować pozyskiwanie zielonego finansowania korzystając z optymalnych, dostępnych na rynku rozwiązań".