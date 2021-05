Grupa JSW zmniejsza straty

Grupa JSW w I kwartale 2021 r. osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 1,998 mld zł, co oznacza wzrost o 1,7 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2020 r. W tym samym czasie grupa odnotowała 179,2 mln zł straty netto, co w porównaniu do analogicznego okresu minionego roku oznacza zmniejszenie straty netto o ponad 14 proc.

Grupa JSW w I kwartale 2021 r. wyprodukowała ogółem 3,4 mln ton węgla wobec 4,1 mln ton węgla rok wcześniej; sprzedaż w I kwartale 2021 wyniosła ogółem 3,8 mln ton węgla wobec 3,3 mln ton rok wcześniej

Produkcja koksu w grupie JSW w I kwartale 2021 r. wyniosła 0,9 mln ton, co oznacza, że w porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku wzrosła o 0,1 mln ton, sprzedaż koksu rok do roku utrzymała się na poziomie 1 mln ton

W I kwartale raportowany zysk EBITDA grupy JSW wyniósł 112,6 mln zł, czyli o ponad 132 proc. więcej niż rok wcześniej.

Większe przychody ze sprzedaży koksu