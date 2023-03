Grupa Węglokoksu zamknęła 2022 r. z 600 mln zł zysku netto

Grupa kapitałowa Węglokoks zamknęła 2022 r. zyskiem netto rzędu 600 mln zł, przy przychodach sięgających 8 mld zł - poinformował w poniedziałek prezes spółki Tomasz Heryszek. Przypomniał, że grupa realizuje obecnie wart ok. 500 mln zł program inwestycyjny w sektorze hutniczym.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Podczas zorganizowanej w poniedziałek w Katowicach VII Konferencji Programowej "Śląski Ład" prezes Węglokoksu przypomniał, że grupa kapitałowa skupiona wokół tej firmy liczy obecnie ok. 20 spółek zatrudniających łącznie ok. 6 tys. pracowników.

"Jesteśmy grupą multibranżową. Funkcjonujemy w wielu obszarach - oprócz hutnictwa, które dziś mocno rozwijamy w związku z prawie półmiliardowym programem inwestycyjnym, to jest także logistyka, energetyka, ciepłownictwo i handel" - powiedział prezes Heryszek. Jak przekazał, grupa zamknęła 2022 r. zyskiem netto rzędu 600 mln zł przy przychodach sięgających 8 mld zł.

Do Grupy kapitałowej Węglokoks należą hutnicze spółki: Huta Łabędy w Gliwicach, Walcownia Blach Grubych Batory w Chorzowie oraz Huta Pokój Profile i Huta Pokój Konstrukcje w Rudzie Śląskiej. W ub. roku Węglokoks zapowiedział dalsze inwestycje w tych firmach, a w perspektywie - także budowę stalowni o zdolności produkcyjnej 1 mln ton stali rocznie. Szacunkowy koszt tej inwestycji to ok. 5 mld zł.

W ub. roku Węglokoks zbył na rzecz Skarbu Państwa posiadany pakiet akcji Polskiej Grupy Górniczej, nadal jednak jest właścicielem spółki Węglokoks Kraj, do której należy kopalnia węgla kamiennego Bobrek-Piekary w Bytomiu.

Węglokoks, obok firmy PGE Paliwa, został też w ub. roku wyznaczony przez premiera do importu węgla, by - wobec wprowadzenia embarga na ten surowiec z Rosji - zaspokoić potrzeby krajowego rynku. Łącznie od ub. roku Węglokoks sprowadza do Polski ok. 3,8 mln ton węgla - ostatni statek z zakontraktowanym paliwem planowany jest na marzec.