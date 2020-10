Grzegorz Tobiszowski: Polska liderem odchodzenia od węgla w UE

– Przygotowując transformację górnictwa i Śląska, spójrzmy na doświadczenia naszego zachodniego sąsiada. Mimo głęboko przemyślanej transformacji, rozłożonej w czasie, bezrobocie w niemieckim mieście Gelsenkirchen szacuje się dzisiaj na 18 procent przy zagrożeniu ubóstwem ponad jednej trzeciej mieszkańców – ostrzega Grzegorz Tobiszowski, eurodeputowany PiS, były wiceminister energii, w rozmowie z portalem WNP.PL

W Polsce w latach 2006-2018 udział stałych paliw kopalnych w wytwarzaniu energii elektrycznej spadł w największym stopniu w Europie, bo o 13 proc., podczas gdy w Niemczech uległ obniżeniu o 11 proc., a w całej UE o 10 proc.

Należy podjąć wszelkie działania dotyczące ochrony klimatu, ale... - Skutki społeczne i gospodarcze zbyt szybkich, gwałtownych decyzji mogą w perspektywie kilkunastu lat okazać się katastrofalne - przestrzega Tobiszowski.



UE powinna, zdaniem byłego wiceministra energii, uwzględniać różnice i uwarunkowania poszczególnych krajów, a nie zmuszać je do decyzji gospodarczych, które będą prowadzić do ich zubożenia.



Zapamiętam ten czas jako okres niezwykle trudnych rozmów ze stroną społeczną, ale także z bankami i inwestorami oraz przedstawicielami UE. W efekcie udało się uzyskać zgodę na historyczne odchodzenie od węgla w polskim systemie energetycznym przy wsparciu technologii gazowych, jądrowych czy OZE.



Czy faktycznie od niego odchodzimy?

Należy też pamiętać, że osiągnięcie przez UE wysokiego udziału OZE oraz niższego poziomu wykorzystania paliw stałych w energetyce, możliwe było tylko przy utrzymaniu udziałów energetyki gazowej oraz jądrowej jako źródeł stabilizujących system. My ten proces obecnie przeprowadzamy i powinniśmy być w nim wspierani, a nie zmuszani do tego, by stać się rynkiem zbytu zakupu taniej energii z państw, które rozpoczęły transformację w stronę OZE znacznie wcześniej niż Polska. Jak np. Francja, która drogę do energii jądrowej rozpoczęła w latach 70. ubiegłego wieku.



W czasach, gdy odpowiadał pan za górnictwo, udało się w miarę spokojnie wygasić dwie kopalnie. Czy takie rozwiązanie obecnie jest możliwe?

- Bardzo na to liczę. Kluczowe w tym procesie - poza uczciwym dialogiem - jest przedstawienie konkretnej propozycji, tzn. określenie, jaka jest przyszłość polskiej energetyki i sektora wydobywczego w kontekście decyzji unijnych i Europejskiego Zielonego Ładu. Potrzebujemy realnego scenariusza odchodzenia od przemysłu, racjonalnej przyszłości, wskazania, gdzie ci wszyscy ludzie znajdą pracę. To powinno być podstawą procesu transformacyjnego.