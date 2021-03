Gwarancje zatrudnienia w JSW za chwilę wygasną. Są argumenty, by je przedłużyć

W 2011 roku związkowcy, przedstawiciele ówczesnego resortu gospodarki i zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej podpisali porozumienie w sprawie gwarancji pracowniczych. Zarząd JSW przystał wtedy na 10-letnie gwarancje zatrudnienia dla wszystkich pracowników spółki. Zapis ten obowiązywał od wejścia spółki na giełdę. Obecnie ta kwestia czeka na uregulowanie, bowiem czas gwarancji w lipcu tego roku dobiega końca.

Dobra pozycja na rynku po zamknięciu kopalń w Czechach

JSW ma lepiej, bo jako producent węgla koksowego i koksu wymyka się antywęglowej obsesji UE

I także zaznacza, że JSW jest bardzo podatna na wahania koniunkturalne mające miejsce w światowej gospodarce, w tym w branży hutniczej.Na coraz mocniejszą pozycję JSW na rynku węgla koksowego zwraca też uwagę Jerzy Markowski.- Pozytywną okolicznością makrogospodarczą jest to, że Jastrzębska Spółka Węglowa - po zamknięciu kopalni Darkov w Czechach - jest praktycznie monopolistą w Unii Europejskiej w zakresie wydobycia węgla koksowego, uznanego oficjalnie w Unii za produkt strategiczny - dodaje Markowski.Jego zdaniem wszystko to razem stwarza dla spółki całkiem niezłe perspektywy. Jednak pod warunkiem, że spółka odpowiednio podejdzie do kwestii dotyczących inwestycji.- Otwiera się korzystna sytuacja pod warunkiem, że spółka przychody ze sprzedaży koksu oraz węgla przeznaczy wyłącznie na modernizację procesu wydobycia, wzbogacania oraz przetwarzania węgla koksowego, a następnie poszerzenia procedur pokoksowniczych chociażby dla produkcji wodoru i innych koksopochodnych, do których koksownie Grupy JSW są doskonale przygotowane - podkreśla Markowski.- Powołanie Barbary Piontek na stanowisko prezesa JSW daje szansę na tzw. nowe otwarcie w spółce. Uważam, że powinna się ona skoncentrować na swoim core-businessie. Natomiast wyzbyć się przedsięwzięć mających wątpliwą wartość merytoryczną a obliczone są raczej na efekt medialny oraz promocję personalną - dodaje Markowski.I wskazuje, że Grupa Jastrzębskiej Spółki Węglowej jest największym producentem węgla koksowego i znaczącym producentem koksu w Unii. Podstawową działalność Grupy JSW stanowi produkcja i sprzedaż węgla koksowego oraz produkcja i sprzedaż koksu oraz węglopochodnych.- Reasumując: Jastrzębska Spółka Węglowa ma moim zdaniem szansę na trwałą, dobrą perspektywę - podkreśla Jerzy Markowski. - Zwłaszcza dlatego, że wymyka się antywęglowej obsesji Unii Europejskiej, która to walcząc z emisją dwutlenku węgla źle wybrała wroga, upatrując go w górnictwie. Nie zauważając, bądź nie chcąc przy tym zauważyć, że źródłem emisji nie jest wydobycie węgla, tylko jego użytkowanie - dodaje Markowski.I przypomina, że o użytkowaniu węgla energetycznego w żadnym stopniu nie decyduje górnictwo, ale energetyka i ciepłownictwo, które zdaniem Markowskiego powinny się modernizować a nie odcinać od węgla.- Na całkowite przestawienie tych zwrotnic potrzeba olbrzymich pieniędzy i długiego czasu - podkreśla Jerzy Markowski. - Na szczęście te problemy nie dotyczą Jastrzębskiej Spółki Węglowej wydobywającej głównie węgiel koksowy potrzebny do produkcji stali - podsumowuje Markowski.Węgiel wydobywany przez Grupę JSW, w tym głównie węgiel koksowy, jest wykorzystywany w Europie Środkowej przez lokalne huty należące do międzynarodowych producentów stali i regionalne przedsiębiorstwa użyteczności publicznej.Produkowany przez Grupę JSW koks jest również sprzedawany na rynku globalnym. Głównymi odbiorcami produktów Grupy JSW są klienci w Polsce, Niemczech, Austrii, Czechach, na Słowacji, we Włoszech i Indiach.