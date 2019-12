Haldex inwestuje i chce się stać samowystarczalny energetycznie

Haldex do tej pory zajmował się przede wszystkim odzyskiem wartościowych surowców z materiału pochodzącego z bieżącego wydobycia z kopalń oraz hałd. Teraz spóła chce wejść w nowe obszary, w tym energetykę odnawialną: w planach jest budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 2 MW.

Zmodernizować park maszynowy

Wspomina również, że w przyszłym roku likwidowany będzie zakład w Bytomiu-Szombierkach. I po zrekultywowaniu terenu farma fotowoltaiczna mogłaby powstać również tam.Prezes Haldeksu wskazuje, że wszystko zależeć będzie od postawy władz Bytomia i wpisania farmy w miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Trwają także analizy nad podobnym wykorzystaniem terenów w Siemianowicach Śląskich.W samym Haldeksie będzie prowadzona modernizacja parku maszynowego. Haldex miał okazję testować produkowaną w Stalowej Woli ładowarkę kołową LiuGong 877H, a obecnie testuje spycharkę TD-25. W trakcie testów ponosimy jedynie koszty paliwa i wynagrodzenia operatora.- Tą właśnie maszyną wykonaliśmy już szereg prac między innymi na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń - zaznacza prezes Leśniowski.Niedawno do Haldeksu dotarła ładowarka LiuGong 890 z łyżką o pojemności 5,5 metra sześciennego. Z tej maszyny w Polsce nie miał okazji korzystać jeszcze nikt. Praca maszyny jest monitorowana on-line.- Dodatkowo, po zakończeniu testów, prześlemy do Stalowej Woli własne uwagi na temat jej funkcjonowania - wskazuje prezes Haldeksu, cytowany w Solidarności Górniczej.- Dążymy także do tego, by Haldex stał się samowystarczalny również pod względem serwisowym. Dzięki kontaktom z zakładami w Stalowej Woli udało nam się przeszkolić w sposób specjalistyczny czterech mechaników, tak aby mogli w pełni wykorzystać potencjał zakupionego przez nas profesjonalnego samochodu serwisowego - zaznacza Leśniowski.Chodzi o to, żeby w przypadku awarii ładowarki czy samochodu w terenie, nie musiał on zjeżdżać do bazy, a mógł być naprawiony przez serwisantów na miejscu. Tym samochodem serwisowym Haldex zamierza także świadczyć usługi podmiotom zewnętrznym.Haldex to firma o wieloletniej historii, bowiem funkcjonuje ona na rynku od 1959 roku. Podstawowym celem jest odzysk wartościowych surowców z materiału pochodzącego z bieżącego wydobycia z kopalń oraz hałd, a następnie ich bezodpadowe przetwarzanie w certyfikowane produkty do ponownego użytku.Działania Haldeksu przywracają gruntom zdegradowanym lub zdewastowanym wartości użytkowe lub przyrodnicze, umożliwiające ich społeczno-gospodarcze wykorzystanie. Dzięki działalności spółki nie powstają i nie rozrastają się nowe składowiska odpadów wydobywczych, likwidowane są też następstwa samozapalenia hałd.Dzięki działalności Haldeksu ograniczana jest liczba osadników mułowych, poprzez granulację mułów i wykorzystanie ich w energetyce lub produkcję z nich gleby antropogenicznej. Natomiast poprzez wzbogacanie miałów i granulację mułów eliminowane są źródła surowcowe powodujące niską emisję.Zastosowanie produktów Haldeksu ma miejsce przy robotach inżynieryjnych (m.in. budownictwo drogowe, budowa obiektów rekreacyjnych), w budownictwie hydrotechnicznym, przy rekultywacji terenów poprzemysłowych, a także przy budowie obiektów kształtujących krajobraz. Z produktów Haldeksu korzysta także przemysł cementowy, są one również wykorzystywane przy produkcji ceramiki budowlanej.Zobacz także: Nerwowe wyczekiwanie co do łączenia kopalń w PGG. Analizy trwają