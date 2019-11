Haldex się umacnia i poszerza zakres działalności

Haldex, zajmujący się przetwarzaniem odpadów wydobywczych z kopalń i odzyskiwaniem węgla, kamienia łamanego oraz innych kruszyw, świętuje 60-lecie działalności. Na przestrzeni sześciu dekad firma zdołała przerobić ponad 150 milionów ton odpadów wydobywczych. Haldex jest obecnie spółką-córką należącą do Grupy Kapitałowej Holding KW, a zatem podmiotem ze stuprocentowym udziałem Skarbu Państwa. Haldex jest obecny w trzech spółkach węglowych: Jastrzębskiej Spółce Węglowej, Polskiej Grupie Górniczej i Tauronie Wydobycie. Wspomaga swą działalnością te podmioty, a poza tym sprzedaje odzyskany węgiel rodzimym koncernom energetycznym.

Haldex złożył zarazem wniosek do Urzędu Regulacji Energetyki o nadanie tak zwanych białych certyfikatów, co umożliwi odzyskanie części kosztów poniesionych w związku z wymianą oświetlenia. Haldex spoglądając w przyszłość myśli o kolejnych przedsięwzięciach.- Są starania z naszej strony, aby doprowadzić do budowy nowego zakładu przeróbczego odpadów wydobywczych - mówi Bogdan Leśniowski, prezes zarządu Haldex SA, cytowany w Solidarności Górniczej.- Koszt tej inwestycji powinien wynieść około 40 milionów złotych. Dzięki zakładowi będziemy w stanie odzyskiwać węgiel z hałdy zgromadzonej na terenie Centralnego Składowiska Odpadów Górniczych w Knurowie. Mamy tam obecnie około 130 milionów ton odpadów górniczych. Mało tego, każdego dnia CSOG przyjmuje 15 tysięcy ton nowych odpadów z kopalń Budryk i Knurów-Szczygłowice. Będzie zatem z czego odzyskiwać węgiel czy kruszywa - podkreśla prezes Haldeksu.Zobacz również: Haldex realizuje szereg zadań zbieżnych z wymogami obiegu zamkniętego Na razie Haldex koncentruje się przede wszystkim na inwestycjach w ludzi i maszyny. Spółka zamierza być znaczącym podmiotem na rynku oferowanych przez nią usług dla całej branży górniczej. Wraz z przejęciem Remaszu Haldex przejmie także ponad 160 pracowników. Do tej pory Haldex zatrudniał około 250 osób, a zatem po przejęciu Remaszu załoga Haldeksu zwiększy się do przeszło 400 pracowników.Ostatnio sporo mówi się o gospodarce odpadami w obiegu zamkniętym, czyli systemie, w którym produkcja dóbr oraz konsumpcja jest tak organizowana, żeby ograniczyć zapotrzebowanie na paliwa i surowce pierwotne, a powstałe przy produkcji odpady należy ponownie poddać recyklingowi w celu ich ponownego wykorzystania, gdyż dobra surowcowe są nieodnawialne. Haldex stale realizuje zadanie bezodpadowego przerobu odpadów i podejmuje zadań zbieżnych z wymogami obiegu zamkniętego.Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska - wskazują w Haldeksie - to temat, który w przemyśle wydobywczym zasługuje na szczególną uwagę. W związku z tym, że zasoby surowców naturalnych stale się kurczą, a ich wydobycie powoduje postępującą degradację środowiska, wykorzystywanie surowców wtórnych powinno stać się priorytetem wszystkich.Wychodząc z takiego założenia Haldex dostosował profil swojej działalności do obecnych realiów i wymagań środowiska. Spółka stawia sobie za cel oszczędzanie zasobów naturalnych oraz przeciwdziałanie powstawaniu nowych i rozrastaniu się istniejących składowisk odpadów wydobywczych. Działalność Haldeksu przyczynia się również do ograniczenia emisji dwutlenku węgla, którego duże ilości uwalniane są wraz z powstawaniem hałd.Czytaj także: JSW: karty zamiast bonów