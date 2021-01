Halemba optymalizuje transport

W Ruchu Halemba kopalni zespolonej Ruda należącej do Polskiej Grupy Górniczej (PGG) po wielu latach ponownie zdecydowano się dostosować i wykorzystać przenośniki taśmowe nie tylko do transportu urobku, ale również ludzi.

Po drugie: oszczędności

Poza tym poszczególne przenośniki wyposażono w pomosty ułatwiające wsiadanie i wysiadanie osobom korzystającym z tej formy transportu. Na pierwszym przenośniku jest jeden komplet pomostów do wsiadania i wysiadania. Na drugim przenośniku przy przekopie wentylacyjnym do partii K są dwa komplety pomostów.Z uwagi na drążenie wyrobiska korytarzowego w tym miejscu, uwzględniono tam też miejsce do przesiadania, z którego użytkownicy będą musieli przejść około 50 metrów i wsiąść ponownie na taśmociąg, żeby ostatecznie wysiąść na końcu przenośnika. Wreszcie na trzecim przenośniku w przekopie numer 2 jest jeden komplet pomostów do wsiadania i wysiadania.Duży wpływ na poziom bezpieczeństwa w podziemnych zakładach górniczych ma coraz większe oddalenie od szybów zjazdowych, przodków i ścian eksploatacyjnych. Przekłada się to na wydłużenie czasu dojścia do stanowisk pracy, a co za tym idzie - zwiększenie uciążliwości pracy.W Ruchu Halemba jazdę ludzi taśmociągiem przewidziano tylko do wyjazdu, ale i tak pozwala to na szybsze dotarcie na podszybie, a dzięki temu - na lepsze wykorzystanie czasu pracy, co przekłada się na finansowe oszczędności. Jak wskazano w magazynie PGG, z tych trzech taśmociągów korzystają pracownicy oddziału wydobywczego, dwóch oddziałów przodkowych oraz elektrycy, ślusarze i pracownicy wentylacji. Kopalnia każdego miesiąca zaoszczędzi 4500 roboczogodzin, co w przeliczeniu na złotówki daje sumę 22500 zł.Polska Grupa Górnicza to nasza największa spółka węglowa. Koncentruje się ona na zaopatrywaniu w węgiel krajowego rynku, w tym energetyki zawodowej.