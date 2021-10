Hejtman kraju libereckiego apeluje o powrót do rozmów ws. Turowa

Hejtman (marszałek) kraju libereckiego w Czechach Martin Puty zaapelował we wtorek do ministrów i premierów Czech i Polski o jak najszybszy powrót do negocjacji ws. kopalni w Turowie. Wezwali do tego także inni czescy i polscy samorządowcy.

W oświadczeniu opublikowanym na stronach urzędu kraju libereckiego Puta podkreślił, że negocjacje "utknęły na jednej kwestii spornej, którą jest czas trwania umowy bilateralnej, w którym żadna ze stron nie będzie miała możliwości wypowiedzieć tej umowy".

Logiczny warunek, który postawiła Republika Czeska, jest taki, żeby umowa przez cały okres wydobycia węgla gwarantowała dotrzymanie wszystkich zawartych w niej wymogów technicznych - dodał Puta.

Uznał też, że sankcje finansowe nie rozwiążą sytuacji, ponieważ w ich wyniku nie zostaną podjęte działania chroniące środowisko naturalne Czech.

"Jestem głęboko przekonany, że negocjacje grup eksperckich, ministrów środowiska i obu premierów zostaną jak najszybciej wznowione. Tylko obustronnie dotrzymywane porozumienie, które będzie do zaakceptowania dla Czech i Polski, może rozwiązać sytuację na dłuższy czas" - oświadczył samorządowiec.

Powiedział, że po polskiej i czeskiej stronie są osoby, które nie uczestniczyły w negocjacjach, a wywołują dezorientację odnośnie do tego, co faktycznie działo się podczas rozmów.

Na stronach internetowych kraju libereckiego opublikowano także we wtorek nagranie wideo, w którym samorządowcy z Polski i Czech apelują o powrót do negocjacji.

"Zakończenie rozmów to dla nas wielkie rozczarowanie" - mówi w nagraniu Puta. "Łatwo jest budować mury, trudniej jest budować mosty. Mostem może być wspólne porozumienie" - podkreślił starosta powiatu zgorzeleckiego Artur Bieliński.

"Chcemy mieć pewność zatrudnienia oraz dostaw ciepła i wody. Wzajemny szacunek i porozumienie, to właśnie na tym nam zależy. Wróćmy do stołu negocjacyjnego" - apeluje w nagraniu burmistrz Bogatyni Wojciech Dobrołowicz. "Bez emocji i uprzedzeń, wracajcie do stołu negocjacyjnego" - krótko zaapelował burmistrz Zgorzelca Rafał Gronicz, a marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski dodał, że na powrót do rozmów czekają mieszkańcy po obu stronach granicy.

Polsko-czeskie rokowania ws. kopalni węgla brunatnego "Turów" trwały od maja. Odbyło się 17 rund negocjacyjnych i spotkań ekspertów. W minionym tygodniu rozmowy zostały przerwane i nie podano terminu ich wznowienia.

"Nasi negocjatorzy, ministrowie klimatu i wiceminister spraw zagranicznych, 17 razy udali się do Pragi z konkretnymi propozycjami elastycznymi, dopasowanymi do oczekiwań czeskich i za każdym razem, kiedy dane oczekiwanie zostało w jakiś sposób spełnione, okazywało się, że jest inny element, który wymaga zmiany, więc te negocjacje przeciągały się i w pewnym momencie pan minister (klimatu i środowiska Michał) Kurtyka, pan minister (wiceszef MSZ Paweł) Jabłoński doszli do przekonania, że strona czeska tak naprawdę nie jest zainteresowana na tym etapie finalizowaniem tego projektu, a szkoda, bo mieszkańcy kraju liberckiego mogliby otrzymywać konkretne wsparcie na polepszenie swojej sytuacji" - mówił w Programie 1 Polskiego Radia wiceszef MSZ Marcin Przydacz.

"Górę wzięła tutaj polityka wewnętrzna, jak rozumiem, niż chęć zapewnienia rzeczywiście polepszenia sytuacji swoim mieszkańcom" - ocenił Przydacz.