Huśtawka nastrojów na międzynarodowym rynku węgla

Luty 2021 roku na rynku węgla stanowił kontynuację raczej słabych nastrojów zarówno w obszarze Azji-Pacyfiku, jak i Atlantyku, przy czym zdeterminowane były one czynnikami o różnym charakterze. W części Atlantyku, przeważały bowiem te o charakterze sezonowym, natomiast w części Azji-Pacyfiku wynikały głównie z obchodów Świąt Nowego Roku w Chinach, które przypadło na okres 11-17 lutego i znacząco osłabiało aktywność nabywców węgla w tej części rynku, czemu sprzyjały rosnące w ciągu miesiąca stawki frachtowe.

Licząc na odbicie

Zdaniem analityka Reuters’a Clyde’a Russella obecnie rynek, w szczególności w obszarze rynku Azji-Pacyfiku doświadcza bardziej trwałej zmiany w swojej dynamice, bowiem nie ma sygnałów co do poluzowania ograniczeń wobec importu węgla australijskiego do Chin.Uzasadnieniem takiej tezy są ostatnie prognozy australijskiego banku centralnego, w których wskazuje się, że eksport węgla energetycznego i koksowego do Chin może pozostać słaby w najbliższej przyszłości.Jak wynika z danych australijskiego urzędu statystycznego australijski eksport węgla energetycznego do Chin w 2020 roku spadł o 30 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem, do najniższego poziomu w okresie pięciu lat tj. 34,85 mln ton. Kolejny ruch ze strony któregoś z krajów w tej sprawie będzie miał znaczący wpływ na przepływy w handlu węglem na globalnym rynku.Tymczasem rynek węgla w obszarze Europy w lutym znajdował się pod dużą presją rosnących cen emisji, słabszego zapotrzebowania na energię i niższych cen gazu. Rosnąca produkcja energii z paliw odnawialnych również systematycznie wypierała produkcję energii z paliw stałych.Jak wskazuje katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu - pomimo tak niekorzystnych uwarunkowań tygodniowy indeks CIF ARA odnotował znaczący wzrost w drugim tygodniu i osiągnął swój najwyższy poziom w lutym 69,05 dol/t DES ARA, podczas gdy w kolejnych notowaniach tj. 19.02 oraz 26.02 obniżył się odpowiednio do 65,77 dol/t oraz do 66,46 dol/t.Niewielkie spadki cen wynikały z ograniczeń podaży rosyjskiego węgla oraz zapowiedzi ograniczenia dostaw na rynek Atlantyku, po tym jak kolumbijski producent węgla Prodeco, mimo wcześniejszych zapowiedzi o wznowieniu działalności, zwrócił rządowi licencję na wydobycie.Stosunkowo niski poziom zapasów wynikający ze zwiększonej konsumpcji surowca w styczniu, który w pierwszym tygodniu lutego osiągnął najniższy poziom od września 2016 tj. 3,4 mln ton, nie zaskutkował wzrostem popytu. Ocieplenie, jakie pojawiło się w drugiej połowie miesiąca ograniczyło zapotrzebowanie na surowiec w Europie. Poza tym ceny energii i gazu spadły, co uderzyło w marże elektrowni węglowych w Niemczech.Według analizy Argus media perspektywy zapotrzebowania na paliwa kopalne w marcu pozostają słabe, głównie z powodu prognozowanych wyższych temperatur oraz utrzymujących się ograniczeń i blokad Covid-19, co także przekłada się na ogólną produkcję energii.Ograniczenia gospodarcze związane z pandemią mocno odbiły się na europejskim zapotrzebowaniu na energię w 2020 roku, podczas gdy duża produkcja z odnawialnych źródeł energii i konkurencyjne ceny gazu spowodowały, że gospodarka węglowa najbardziej odczuła negatywny wpływ pandemii.Import węgla energetycznego do UE i Wielkiej Brytanii spadł w ciągu roku o 39 proc. osiągając najniższy od 32 lat poziom 53,6 mln ton, przy czym dostawy z Rosji i Kolumbii spadły odpowiednio o 10,2 mln ton i 4,6 mln ton.Słaby popyt na energię w 2020 roku obniżył europejskie ceny do historycznych minimów. Ale bardziej zrównoważone fundamenty na rynku w 2021 roku, powinny wspierać ceny mimo utrzymujących się słabych perspektyw. Europejskie zapasy węgla są od wielu lat najniższe, natomiast kolumbijska spółka Prodeco - która wyprodukowała 14,1 mln ton w 2019 roku, prawdopodobnie nie wznowi działalności w 2021 roku.