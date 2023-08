Zmiany mają na celu elastyczne wykorzystanie posiadanych mocy produkcyjnych, aby płynnie dostosować wydobycie do możliwości sprzedaży - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Grzegorz Babij, szef Solidarności w Przedsiębiorstwie Górniczym Silesia.

Grzegorz Babij wskazuje, że węgiel w Polsce jest surowcem dostępnym.

Zaznacza on, że rezygnacja z tego źródła energii z dnia na dzień, przymus finansowy stosowany wobec nas przez Komisję Europejską, czy też ubieranie prostego tematu w ideologię, to prosta droga do katastrofy ekonomicznej nie tylko Polski, ale i całego kontynentu.

Najważniejsze to zachowanie spokoju, twardego stanowiska wobec unijnych ideologów i logicznego myślenia o przyszłości - podkreśla Grzegorz Babij.

- Zarząd Przedsiębiorstwa Górniczego Silesia w notatce do pracowników wskazuje, że ze względu na trudną sytuację na rynku węgla, a zwłaszcza przez ograniczony popyt na węgiel energetyczny i zdecydowanie niższe ceny, opracowywana jest koncepcja zmian techniczno-organizacyjnych w przedsiębiorstwie - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Grzegorz Babij, szef Solidarności w Przedsiębiorstwie Górniczym Silesia.

- Zmiany mają na celu elastyczne wykorzystanie posiadanych mocy produkcyjnych, aby płynnie dostosować wydobycie do możliwości sprzedaży. Co najważniejsze z naszego punktu widzenia nie są planowane, ani rozpatrywane jakiekolwiek rozwiązania przewidujące zwolnienia wśród zatrudnionej załogi własnej. Natomiast koncepcje dotyczą kolejności eksploatowania ścian, drążenia przodków oraz ograniczenia kosztów energii, materiałów i usług - dodaje.

Rynek wydobycia węgla zmuszony jest mierzyć się z szaleńczą polityką Unii Europejskiej

- Poza sytuacją rynkową, która wraca do stanu sprzed wybuchu wojny na Ukrainie, dodatkowo rynek wydobycia węgla zmuszony jest mierzyć się z szaleńczą polityką Unii Europejskiej w kwestiach związanych z ideologiami ekologicznymi - zaznacza Grzegorz Babij.

- Faktem jest, że nakłada się na rynek węgla kolejne zobowiązania finansowe. Oczywiście celem Komisji Europejskiej jest dekarbonizacja Polski. Wymienić muszę między innymi rozporządzenie metanowe i podatek solidarnościowy, który w swoim założeniu miał uderzyć w kopalnie najmocniej - dodaje Grzegorz Babij.

Wskazuje przy tym, że w PG Silesia nie są taką sytuacją zaskoczeni.

- O planach Komisji Europejskiej wiedzieliśmy dużo wcześniej i naciskaliśmy na tyle mocno, że rozporządzenie metanowe w ostatecznej wersji jest łagodniejsze - twierdzi Grzegorz Babij.

- Ponadto należy wskazać wcześniej rozpoczęte w naszym zakładzie inwestycje. Mowa tu oczywiście o kogeneracji. W naszej kopalni mamy możliwość wykorzystania metanu do produkcji prądu i ciepła. Metan traktujemy jak surowiec i nie wyobrażam sobie, że będziemy go wysyłać do atmosfery i jeszcze za to płacić. Z kolei podatek solidarnościowy w przypadku PG Silesia był zagrożeniem, do czasu kiedy została wprowadzona poprawka do ustawy. Poprawka została przyjęta przez Senat, mam nadzieję że przyjmie ją również Sejm i podpisze prezydent. Jak widać sprawy idą w dobrym kierunku i mam nadzieję że nasze zaangażowanie doprowadzi do ustabilizowania sytuacji w spółce - podkreśla Grzegorz Babij.

Babij: najważniejsze to zachowanie spokoju, twardego stanowiska wobec unijnych ideologów i logicznego myślenia o przyszłości

Pytamy go o to, co musi się stać, żeby górnictwo w Polsce co kilka tygodni nie musiało przeżywać podobnych turbulencji.

- Wystarczy zacząć myśleć logicznie, a nie ideologicznie. Węgiel w Polsce jest surowcem dostępnym. Rezygnacja z tego źródła energii z dnia na dzień, przymus finansowy stosowany wobec nas przez Komisję Europejską, czy też ubieranie prostego tematu w ideologię, to prosta droga do katastrofy ekonomicznej nie tylko Polski, ale całego kontynentu - ocenia Grzegorz Babij.

- W imię czego? Widać jak na dłoni gazowy plan Niemiec i Rosji, który rozsypał się w proch. Dziś Republika Federalna Niemiec wraca do węgla, bowiem sami wsadzili sobie kij w szprychy, zamykając choćby elektrownie jądrowe. Na powrót do biznesów z Rosją nie ma na całe szczęście szans przez najbliższe lata. Zatem najważniejsze to zachowanie spokoju, twardego stanowiska wobec unijnych ideologów i logicznego myślenia o przyszłości - podsumowuje Grzegorz Babij.

Czeski Energetyczno-Przemysłowy Holding (EPH) nabył kopalnię Silesia - znajdującą się w Czechowicach-Dziedzicach - w grudniu 2010 roku od ówczesnej Kompanii Węglowej. O pozyskanie inwestora mocno zabiegały wówczas działające w kopalni związki zawodowe, chcąc uchronić zakład przed likwidacją. W 2021 roku kopalnię Silesia nabyła od czeskiego EPH spółka Bumech.

Bumech jest przedsiębiorstwem z branży maszynowej świadczącym usługi dla górnictwa. Podstawowe obszary działalności firmy obejmują drążenie wyrobisk podziemnych, produkcję urządzeń i maszyn górniczych oraz serwisowanie i remontowanie maszyn.