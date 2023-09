Obecnie ceny węgla opałowego kształtują się w przedziale 1200 - 2000 zł za tonę w zależności od parametrów surowca oraz lokalizacji składu.

Obecnie ceny węgla wynoszą od 1,5 do 2 tys. zł za tonę, z kolei u Kwalifikowanych Dostawców Węgla (KDW) Polskiej Grupy Górniczej węgiel można kupić już od 1200 zł brutto.

Zimą cena tony węgla opałowego może przekroczyć 2 tys. zł, jednak nie musi się tak stać.

Jakub Szkopek, analityk Erste Securities wskazuje, że w sezonie zimowym 2023/24 nie powinno zabraknąć węgla w Polsce, poprawiła się także jego dostępność.

- Drożej niż obecnie nie będzie - prognozuje Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki.

- Wolnorynkowe ceny węgla wynoszą teraz od 1500 zł do 2 tys. zł za tonę, natomiast cena węgla z Polskiej Grupy Górniczej wynosi od 1200 zł brutto za tonę u Kwalifikowanych Dostawców Węgla (KDW) Polskiej Grupy Górniczej. Tyle że tego węgla zwykle nie ma - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL szef firmy handlującej węglem z Górnego Śląska.



Jego zdaniem ceny węgla pójdą w górę, choć trudno obecnie precyzyjnie wskazywać, jak wysokie będą to podwyżki.

Zimą im grubsza będzie frakcja węgla, tym będzie on droższy

- Zapewne zimą im grubsza będzie frakcja węgla, tym będzie on droższy - ocenia nasz rozmówca. - Zimą cena tony węgla opałowego może przekroczyć poziom 2 tys. zł. Szacunki są takie, że 25-30 proc. składów węgla już się zamknęło. I kolejne mogą się zamykać, bowiem są wypychane z rynku przez

składy Kwalifikowanych Dostawców Węgla (KDW) Polskiej Grupy Górniczej, która sprzedaje teraz węgiel poniżej cen wolnorynkowych - dodaje.

- Jakiś czas temu Polska Grupa Górnicza, podwyższając ceny węgla, wskazywała, że robi to głównie z uwagi na rosnące koszty wydobycia - przypomina nasz rozmówca. - Teraz sprzedają węgiel w cenie od 1200 zł za tonę. Kiedy odejmiemy VAT oraz koszty przewozu i koszt KDW, to wychodzi około 700 zł za tonę na bramie kopalni. PGG sprzedaje węgiel po 1200 zł brutto za tonę, podczas gdy hurtowa cena porównywalnego węgla importowanego jest o przeszło 20 proc. wyższa.

Nie ma problemu z dostępnością węgla na rynku

- Na razie węgla na polskim rynku nie brakuje - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Jakub Szkopek, analityk Erste Securities. - W przypadku węgla opałowego również nie powinno być takich problemów, jak w roku ubiegłym - dodaje.

Wskazuje przy tym, że ceny węgla opałowego nie muszą wcale wzrosnąć, nawet gdy będziemy już bliżej zimy.

- Dlatego, że nie ma problemu z dostępnością węgla na rynku. I już sama ta dostępność powoduje, że raczej będzie presja na obniżanie cen - mówi Jakub Szkopek. - Trudno jednoznacznie wyrokować, ale może być i tak, że nawet w przypadku węgla opałowego te ceny nieco spadną. Niewykluczone więc, że jeżeli ktoś będzie miał silne nerwy i poczeka z zakupem, to będzie mógł nabyć ten węgiel nieco taniej. W tym roku nie ma już tak nerwowej atmosfery na rynku węgla, jak w roku ubiegłym. Sytuacja się ustabilizowała - zauważa Jakub Szkopek.

Trzeba powrócić w Polsce do produkcji brykietów z miałów energetycznych

- Węgla kamiennego dla celów opałowych w Polsce nie przybędzie, bowiem ani polskie kopalnie, ani import nie są w stanie zaspokoić około 9 mln ton węgla grubego potrzebnego na polskim rynku - ocenia z kolei w rozmowie z WNP.PL Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki.

- Natomiast jedno wydaje mi się pewne, że utrzymają się obecne ceny węgla grubego dla odbiorców indywidualnych, bowiem bez względu na to, jak ułoży się sytuacja polityczna po wyborach parlamentarnych, to żadna partia nie będzie chciała na początku zrazić do siebie wyborców wysokimi cenami węgla opałowego. Stąd też można się spodziewać, że jeżeli ceny na rynkach międzynarodowych wzrosną, to zostaną skorygowane jakimiś dopłatami. Zatem drożej niż obecnie nie będzie - dodaje Jerzy Markowski.

- Jednak nadal tego węgla grubego będzie nieco brakować. I chyba powinna pojawić się refleksja, że trzeba powrócić w Polsce do produkcji brykietów z miałów energetycznych - uważa Jerzy Markowski. - Tym bardziej, że miałów mamy za dużo, a technologie brykietowania węgla są znane. Oczywiście pod warunkiem, że lepiszcze zastosowane w produkcji brykietów nie będzie źródłem szkodliwych emisji, bo wtedy cały ten interes nie miałby sensu - podsumowuje.