Ile Polacy wydają na ogrzanie swoich domów węglem - najnowsze dane

W sezonie grzewczym 2018/2019 Polacy wykorzystujący węgiel do ogrzewania swoich gospodarstw domowych wydali na jego zakup średnio 2804 zł - jest to 4 proc. więcej niż w sezonie grzewczym 2017/2018. Wydatki te stanowią przeciętnie ok. 11 proc. dochodów gospodarstw domowych - portal WNP.PL poznał wyniki badania firmy Kantar na zlecenie Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla (IGSPW).





Wskazano w nim, że 34 proc. gospodarstw domowych wydaje co najmniej 10 proc. swoich dochodów na zakup węgla.

Według definicji UE, te gospodarstwa znajdują się w sytuacji ubóstwa energetycznego.

Jest to wynik na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego.

