Import węgla do Polski przekroczył 20 mln ton, a wydobycie spada

Do Polski w roku 2022 zaimportowano 20 mln 160 tys. ton węgla.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

W tym 17 mln 150 tys. ton stanowił węgiel energetyczny. Z kolei wyeksportowaliśmy jedynie 1,3 mln ton węgla energetycznego oraz 3,4 mln ton węgla koksowego. Jesteśmy zatem importerem netto.

Wydobycie węgla w rodzimym górnictwie spada. W 2022 roku wydobycie węgla kamiennego w polskich kopalniach wyniosło zaledwie ok. 52,8 mln ton, natomiast w 2021 roku było to ok. 55 mln ton.

Jak wskazał 7 marca, w trakcie posiedzenia Komisji do spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych, Mirosław Skibski, dyrektor Oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu w Katowicach - na koniec 2022 roku zatrudnienie w polskich kopalniach wyniosło 72,9 tys. osób.