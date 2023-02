Import węgla mocno rośnie, ale zagraża mu gaz

Import węgla energetycznego do portów Europy Zachodniej w styczniu 2023 roku może osiągnąć nawet 9,4 mln ton, co oznacza wzrost o 54,4 proc. w stosunku rocznym. Spore zapasy gazu w europejskich magazynach mogą jednak wyraźnie ograniczyć popyt na węgiel.

Sytuacja podażowo-popytowa na międzynarodowym rynku węgla w styczniu 2023 roku powoli powraca do równowagi.

W 2022 roku można się było przekonać o nieprzewidywalności rynku, mieliśmy do czynienia z wysokimi i nienotowanymi wcześniej cenami surowca.

W styczniu 2023 roku aura sprzyjała producentom energii w obszarze Atlantyku, do czego przyczyniły się wyższe niż zwykle w tym okresie temperatury.

Popyt na węgiel w obszarze Azji-Pacyfiku pozostaje stabilny, a problemy na rynku spowodowane inwazją Rosji na Ukrainę i wynikającym z niej zagrożeniem dla europejskich dostaw energii wydają się powoli ustępować.

Rosnące zapasy węgla w kluczowych dla europejskiego rynku węgla portach ARA (Antwerpia-Rotterdam-Amsterdam) na początku stycznia 2023 roku osiągnęły poziom 6,4 mln ton. Przełożyło się to zarówno na spadek cen węgla Europie, jak również cen energii produkowanej z węgla.

Według danych serwisu Argus Media, dzienny indeks CIF ARA (cena węgla importowanego na warunkach CIF - ang. Cost, Insurance and Freight, czyli uwzględnieniu kosztów ubezpieczenia i transportu) 6 stycznia 2023 roku zmalał do najniższego poziomu od 17 lutego 2022 roku i wyniósł 177,40 dolarów/t. Przy tym płynność na rynku była niewielka, przy spadających cenach ofert zarówno sprzedaży jak i kupna.

Jak wskazuje katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu, koniec stycznia nie przyniósł żadnych zmian w zakresie zmiany trendu. Utrzymująca się ciepła aura, która przeważała w europejskiej części rynku, sprzyjała wysokiej podaży, do której w znacznej mierze przyczynił się również silny import.

Serwis Argus Media wskazał, że import węgla energetycznego do portów Europy Zachodniej w styczniu 2023 roku może osiągnąć nawet 9,4 mln ton, co oznacza wzrost o 54,4 proc. rok do roku.

Jednak kupujący mają teraz problemy z przyjęciem większego tonażu, uwzględniając stosunkowo słabą produkcję energii z węgla. Jednoczesny spadek cen gazu wskutek wysokiego poziomu zapasów w magazynach europejskich może ponownie przyczynić się do zwiększonej konkurencji między gazem a węglem w europejskim sektorze energetycznym.

Spadki cen węgla w obszarze rynku Azji-Pacyfiku

W obszarze rynku Azji-Pacyfiku - na którym zwykle styczniowa aktywność handlowa bywa niewielka ze względu na słaby popyt będący efektem corocznych obchodów Księżycowego Nowego Roku w Chinach oraz jednodniowych świąt w Indiach i Australii - ceny wszystkich oferowanych gatunków węgla spadły do najniższych od miesięcy poziomów, przy czym największe spadki odnotowały gatunki australijskie.

Pod koniec stycznia 2023 roku kluczowy dla obszaru Azji i Pacyfiku australijski indeks NEWC dla surowca wysokogatunkowego NAR 6000 kcal/kg osiągnął najniższy od kwietnia poziom tj. 307,47 dolarów/t i jednocześnie był o 31 proc. poniżej rekordowego poziomu 442,89 dolarów/t osiągniętego na początku września 2022 roku.

Z kolei drugi popularny australijski gatunek o wysokiej zawartości popiołu i parametrach NAR 5 500 kcal/kg, potaniał aż do 129,97 dolarów/t, co stanowiło najniższą wartość od tygodnia kończącego się w dniu 21 stycznia 2022 roku.

Ten gatunek węgla jest najczęściej kupowany przez indyjskie przedsiębiorstwa energetyczne i był preferowanym przez chińskich nabywców przed nieoficjalnym embargiem Pekinu na australijskie towary, nałożonym w środku sporu dyplomatycznego w połowie 2020 roku.

Jak zaznacza katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu, chociaż chiński zakaz został zniesiony, po decyzji, jaka zapadła na szczycie G20 w listopadzie 2022 roku, zdaniem niektórych jest mało prawdopodobne, żeby kupujący powrócili do australijskiego węgla energetycznego, biorąc pod uwagę dostępność tańszego i podobnej jakości węgla z Rosji.

Z drugiej strony uwzględniając, że surowce australijskie ogrywają kluczową rolę w zasilaniu gospodarki Chin w tym również węgiel koksowy, wysoce możliwy jest scenariusz zakładający, że Australia odzyska znaczącą część swojego utraconego rynku w Chinach. Zwłaszcza zważywszy na problem niedoboru wysokiej jakości węgla w tym kraju, bowiem rosyjski czy indonezyjski, które zastąpiły ten z Australii w okresie obowiązywania zakazu importu, nie do końca odpowiadały parametrom węgla australijskiego.

W styczniu 2023 roku spośród wszystkich najbardziej popularnych na międzynarodowym rynku gatunków węgla potaniały również te z RPA, Indonezji oraz z Rosji. Wysokogatunkowy węgiel z RPA, który w znacznej mierze zastąpił węgiel rosyjski oferowany nabywcom w Europie oraz Korei Południowej, potaniał w ślad za spadkiem popytu na tych rynkach.

W ostatnim tygodniowym notowaniu w styczniu południowoafrykański indeks RB obniżył się w ciągu tygodnia o 21 dolarów/t i wyniósł 162,81 dolarów/t. Z kolei niższej jakości węgiel indonezyjski o parametrach 4 200 kcal/kg pod koniec stycznia potaniał po poziomu 80,39 dolarów/t i był najtańszy od września. Z kolei cena surowca rosyjskiego wysyłanego z portu Wostocznyj, który głównie kupowany był przez Chiny, po tym jak Japonia wstrzymała import tego gatunku, wyniosła 157 dolarów/t i była najniższa od grudnia ubiegłego roku.

Zatem spadek cen na rynku oraz mniejsze wolumeny wskazują, że popyt na węgiel w obszarze Azji-Pacyfiku pozostaje stabilny, a problemy na rynku spowodowane inwazją Rosji na Ukrainę i wynikającym z niej zagrożeniem dla europejskich dostaw energii wydają się powoli zanikać.