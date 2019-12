Import węgla szkodzi podwójnie

Unijny rynek węgla koksowego uzależniony jest od importu. Surowiec, niezbędny do produkcji stali, trafia do Europy głównie ze Stanów Zjednoczonych i Australii. To odległość rzędu 24 tysięcy kilometrów, którą musi pokonać surowiec. To wiąże się z dodatkową emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Jak podkreślają analitycy z JSW Innowacje, chcąc rzeczywiście pomóc w walce o klimat Unia Europejska powinna postawić na rozwój podmiotów wydobywających węgiel koksowy w krajach członkowskich UE.

Lepiej wydobyć na miejscu niż sprowadzać z daleka

Analitycy z JSW Innowacje, w oparciu o wytyczne i oficjalne dane opracowane przez Komisję Europejską oraz organizacje stowarzyszone i współpracujące z Unią, przeprowadzili szczegółową analizę poziomu emisji dwutlenku węgla dla transportu 17 mln ton węgla koksowego z Newcastle (główny port węglowy w Australii) do europejskich portów ARA (Amsterdam-Rotterdam-Antwerpia).To odległość rzędu 24 tysięcy kilometrów. Założono, że transport odbywał się statkami o ładowności 20-60 tys. ton. Rezultat tych analiz był następujący: roczna emisja dwutlenku węgla do atmosfery wyniosła 4,2 miliarda kilogramów (4,2 mln t) dla 17 mln t węgla koksowego, czyli ok. 250 kg dwutlenku węgla na tonę przetransportowanego węgla.Najważniejsza z konkluzji - wskazują w Solidarności Górniczej - jest zatem następująca: importowi węgla koksowego z Australii do UE towarzyszy znacząco większy poziom emisji dwutlenku węgla niż wydobyciu węgla w zakładach Jastrzębskiej Spółki Węglowej.Zespół JSW Innowacje porównał też emisyjność każdego elementu łańcucha - samego wydobycia węgla koksowego, produkcji koksu oraz produkcji stali dla surowca wydobywanego w kopalniach JSW i importowanego z Australii - analizując jego składowe, a także wybrane fragmenty procesu.W wyniku analiz zdołano ustalić, że węgiel koksowy importowany z Australii i wykorzystany do produkcji stali w UE zawsze będzie znacznie bardziej emisyjny niż ten wydobywany w Polsce.Wiadomo, że przy uwzględnieniu zbliżonego poziomu emisji dwutlenku węgla na tonę towarzyszącej wydobyciu węgla koksowego w Australii i Polsce, porównując ślad węglowy surowca wydobywanego w tych dwóch krajach, który następnie poddawany jest procesom przeróbczym w Europie - trzeba dodatkowo doliczyć emisję związaną z jego transportem drogą morską, co działa na niekorzyść węgla australijskiego.A zatem, chcąc rzeczywiście pomóc w walce o klimat Unia Europejska powinna postawić na rozwój podmiotów wydobywających węgiel koksowy w krajach członkowskich UE.Jedynie tak może zapewnić sobie dostęp do surowca potrzebnego do produkcji stali, niezbędnego w procesie zrównoważonej transformacji energetycznej, minimalizując negatywny wpływ procesów związanych z jego wykorzystaniem na środowisko naturalne.- Taka polityka podniosłaby również konkurencyjność sektora przemysłowego UE, wygenerowała nowe miejsca pracy i podatki, zapewniając przy tym Europie wzrost niezależności od importu surowca - ocenia Kacper Maruszczak z JSW Innowacje, autor analizy, cytowany w Solidarności Górniczej.Na razie Bruksela uderza w branżę stalową i rodzimych producentów węgla koksowego. Wprowadzenie opłat za emisję dwutlenku węgla spowodowało podniesienie kosztów produkcji stali nawet o 45 euro za tonę (przy cenach uprawnień za tonę emisji dwutlenku węgla na poziomie ok. 25 euro).Pogarsza się kondycja finansowa europejskich hut, które redukują swoją produkcję i upadają, co przekłada się na ograniczenie rynku zbytu dla producentów węgla koksowego, a więc pogorszenia ich sytuacji ekonomicznej.Wykonana przez JSW Innowacje analiza pokazuje, że rozwój spółek produkujących węgiel koksowy leży w interesie całej Europy, natomiast w kontekście klimatycznym - całego świata. Od wykorzystywania stali nie da się odejść, bo to podstawowy składnik w nowoczesnym przemyśle. Można jednak z korzyścią dla klimatu ograniczyć import węgla koksowego przy rozwoju wydobycia węgla koksowego w UE.Zobacz też: Węgiel, prąd i cement sprowadzimy z zagranicy